Bargteheide : Zwei Bargteheider spielen im Stadthaus auf

Pianistin und Cellist bestreiten Novemberkonzert des Musischen Forums.

von shz.de

20. November 2018, 09:35 Uhr

Auch dieses Jahr lädt das Musische Forum Bargteheide wieder zum alljährlichen Novemberkonzert ins Stadthaus Bargteheide (Am Markt 4) ein, um den Herbst mit klassischer Musik zu beleben.

Die Pianistin Dorothee Louise Natorp und der Cellist Max Stüfen werden am kommenden Sonntag, 25. November, mit viel romantischer Musik durch den Abend leiten. Die beiden Bargteheider – mittlerweile Studierende der Musikhochschule Lübeck – präsentieren die erste Sonate für Klavier und Violoncello in e-Moll von Johannes Brahms und die virtuose Ungarische Rhapsodie von David Popper. Passend zum Herbst und in Erinnerung an den Sommer führt die klangliche Reise auch mit Antonin Dvorák durch den tschechischen Wald zu den Wasserspielen der Villa d’Este von Franz Liszt bis hin zum zarten und filigranen Walzer auf Glas. Die ersten warmen und sonoren Klänge des Cellos erklingen mit der Sonate von Johannes Brahms um 19.30 Uhr. Einlass für die Zuschauer ist ab 19 Uhr.

> Der Eintritt kostet 12 Euro beziehungsweise 6 Euro, im Vorverkauf 10 Euro bzw. 5 Euro. Karten per Mail: louise.natorp@hotmail.de