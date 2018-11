Reinbek : Zwei Autobrände in 20 Minuten – vermutlich Brandstiftung

Die Polizei nahm einen Tatverdächtigen fest. Zunächst brannte ein Opel danach ein Ford.

von Peter Wüst / rtn

18. November 2018, 16:31 Uhr

Reinbek | Innerhalb kurzer Zeit gingen Sonntagnacht an unterschiedlichen Stellen in Reinbek (Kreis Stormarn) zwei Autos in Flammen auf. Die Polizei schloss eine Brandstiftung nicht aus und nahm einen Tatverdächtigen fest.

Zum ersten Fahrzeugbrand wurde die Feuerwehr um 00.59 Uhr alarmiert. Auf einem Parkplatz an der Hamburger Straße Ecke Lohbrügger Straße brannte ein blau-weißer Opel. Mit Schaum löschten die Feuerwehrleute unter Atemschutz die Flammen ab.

Knapp 20 Minuten später dann der nächste Alarm. An einem Wendehammer in der Bogenstraße brannte ein am Straßenrand geparkter Ford. Trotz eines schnellen Löschangriffs brannte das Auto im vorderen Bereich und im Innenraum komplett aus.

Beide Einsatzorte liegen weniger als fünf Minuten Gehweg auseinander. Die Polizei suchte sofort nach einem möglichen Täter. Die Beamten nahmen im Nahbereich einen Verdächtigen fest.

