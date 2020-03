Coronavirus : Zwangspause für Fußballer im Norden

Der Schleswig-Holsteinischer Fußballverband hat vorerst alle Spiele bis zum 22. März abgesagt.

Avatar_shz von Sascha Sievers

12. März 2020, 16:34 Uhr

Kreis Stormarn | „Wenn ich ehrlich bin, habe ich das fast befürchtet. Diese Nachricht überrascht mich insofern nicht“, sagte Denny Skwierczynski heute Vormittag, als er erfuhr, dass der Schleswig-Holsteinische Fußballverband (SHFV) alle Spiele im Land zwischen den Meeren abgesagt hat und den Spielbetrieb bis einschließlich Sonntag, den 22. März, einstellt. „Das ist zwar ärgerlich, diese Entscheidung macht aber Sinn. Wir alle lieben den Fußball, aber manchmal tritt er in den Hintergrund – die Gesundheit geht immer vor“, erklärte der 46-jährige Trainer von Oberligist SV Eichede, der am Sonnabend mit seiner Elf bei Eutin 08 ran sollte.

Aus der Winterpause waren die Stormarner mit einem 3:0-Sieg gegen den VfB Lübeck II gestartet, die Auswärtspartie zuletzt beim SV Todesfelde war aufgrund der schlechten Platzverhältnisse ausgefallen. Stattdessen absolvierten die Eicheder ein Testspiel gegen Büchen-Siebeneichen (4:3) – um im Rhythmus zu bleiben, wie es unter Fußballern heißt.

Doch auch Testspielen schob der SHFV nun einen Riegel vor. „Neben den angesetzten Partien des regulären Spielbetriebs sind auch Freundschaftsspiele von der Generalabsage betroffen. Darüber hinaus sind alle Vereine dazu aufgefordert, aktiv zu prüfen, ob es Spielerinnen und Spieler in ihren Mannschaften gibt, die in den vergangenen zwei Wochen aus einem Risikogebiet zurückgekehrt sind und diese – unabhängig von etwaigen Symptomen – nicht an einem Trainingsbetrieb teilnehmen zu lassen“, heißt es in der offiziellen Pressemitteilung des Verbandes.

„Wir werden erst einmal beraten müssen, ob wir weiter trainieren oder eine Pause einlegen. Diese Situation ist für uns alle komplett neu“, sagte Skwierczynski. Nachmittags vermeldete der Club dann auf seiner Facebook-Seite: „Ab sofort fällt beim SV Eichede jeglicher Trainingsbetrieb und jegliche gemeinsame Team-Vereins-Aktivität bis einschließlich Sonntag, 15. März aus. Am Montag wird entschieden, ob ein Trainingsbetrieb auf freiwilliger Basis in der kommenden Woche stattfinden kann/darf.“

Die Angst vor einer Infizierung mit dem Coronavirus sei innerhalb der Mannschaft zuvor kein großes Thema gewesen. „Bislang sind wir normal miteinander umgegangen – lediglich auf das Händeschütteln haben wir verzichtet“, erklärte der SVE-Trainer, der auch in seinem Beruf als Immobilienkaufmann mittlerweile auf diese Form der Begrüßung verzichtet. „Wenn ich einem Kunden nicht mehr die Hand reiche, dann haben in der heutigen Zeit alle dafür Verständnis. Die Menschen sind sensibilisiert für das Thema“, so Skwierczynski, der darauf hofft, dass die Spielzeit fortgesetzt wird. „Ich gehe davon aus, dass der SHFV die Saison verlängern wird.“

Davon geht auch Pascal Lorenz aus. „Allzu viele freie Termine gibt es bis Mitte Mai ja nicht mehr“, sagte der Trainer des SV Preußen Reinfeld, der mit seiner Mannschaft bereits am 22. Februar ins Punktspieljahr gestartet war. Die beiden Heimspiele zuletzt gegen Todesfelde und Kropp aber fielen den schlechten Platzverhältnissen zum Opfer. „Und nun kommen mindestens zwei weitere Spielausfälle hinzu. Das kommt uns höchst ungelegen. Wir sind seit Mitte Januar im Training und die Jungs brennen darauf, spielen zu können. Stattdessen haben wir jetzt weiteren Lehrlauf.“

Lorenz, der damit gerechnet hatte, dass an diesem Wochenende noch gespielt wird und bei einer weiteren negativen Entwicklung erst eine Woche später der Ball ruht, hat aber auch Verständnis für die Generalabsage. „Die Gesundheit und das Allgemeinwohl sind wichtiger als ein Fußballspiel. Außerdem will keiner dafür verantwortlich sein, dass sich seine Eltern oder Großeltern infizieren.“

Die Spieler seien sensibilisiert, Hände werden nicht mehr geschüttelt. „Ansonsten aber geht es in der Kabine ganz normal zu – und das ist auch gut so. Es gibt sicherlich größere Gefahrenquelle als ein Fußballtraining“, so Lorenz.

Das sieht man beim VfL Oldesloe offensichtlich anders. „Wir haben uns dazu entschlossen, auch den Trainingsbetrieb bis zum 22. März einzustellen und auch alle Versammlungen abzusagen“, erklärte Pressewart Nico von Hausen.