Bad Oldesloe : Zurück ins alte Bett

Ökologische Sünden der 60er Jahre an der Trave werden am Kneeden beseitigt. Für 600 000 Euro wird ein Altarm hergerichtet und geöffnet.

Vor 50 Jahren sah es an der Trave noch ganz anders aus. Sie schlängelte sich in ihrem natürlichen Lauf durch die Landschaft. Um Hochwasser zu verhindern, landwirtschaftliche Flächen zu gewinnen und zu bewässern, sowie das Wasser schneller fließen zu lassen, begradigte man fast überall ihren Lauf. Sogenannte Altarme wie zwischen Bad Oldesloe und dem Kneeden an der B 75 entstanden. Dort soll nun wieder der natürliche Flusslauf hergestellt werden.

Seit Januar wurde eine Baustraße angelegt, die nach Beendigung der Maßnahmen wieder zurückgebaut wird, so dass man in nur wenigen Monaten nichts mehr von ihr sehen wird. Bagger graben am Altarm, der momentan nur noch von einer Seite mit der Trave verbunden ist. Der andere Teil liegt seit den 60er Jahren brach. Der Altarm bildet ein U. In der Mitte befindet sich eine kleine Insel von 6000 Quadratmetern, auf der Pflanzen und Tiere einen neuen Lebensraum finden sollen. Gekauft wurde die Insel schon vor einigen Jahren vom Nabu. „Wir führen diese Maßnahme aufgrund der Wasserrahmenrichtlinie der EU durch“, erklärt Diplom-Ingenieur Uwe Leiner vom Landesbetrieb für Küstenschutz, Nationalpark und Meeresschutz (LKV). Träger und Bauherr ist der Gewässerunterhaltungsverband Trave, der 44 Kilometer des Flusses betreut. Die Wiederankoppelung des Altarms an die Trave wird voraussichtlich 600 000 Euro kosten – das ist zumindest die zur Verfügung stehende Summe von Land und EU. „Wir rechnen aber mit rund 550 000 Euro“, so Leiner.

Viele Maßnahmen aus den 50er und 60er Jahren werden heute rückgängig gemacht. „Unser Wissen ist einfach mehr geworden, und das wenden wir hier an“, erklärt der Ingenieur. Bei normalem Wasserstand fließt künftig das Wasser durch den Altarm in einem Schlenker, der wichtig für die Ansiedlung von Fischen, wirbellosen Tieren und heimischen Pflanzen ist. Daher wird der Altarm mit zahlreichen Kiesbetten, Geröll und Totholz ausgestattet. „Sie dienen den Tieren dazu, sich festzuhalten, sich zu verstecken und der Strömung standzuhalten“, erklärt Sabine Reichle vom Nabu Reinfeld. Ideale Lebensbedingungen für seltene Fischarten wie den Steinbeißer, den Döbel, den Flussbarsch, für Muscheln im Flussbett, für Libellenlarven, Wasserkäfer, Schellenten und natürlich den Fischotter, der an der Trave durch zahlreiche solcher Maßnahmen wieder öfter nachgewiesen wird.

„Die Insel wird nicht bepflanzt, die Natur entwickelt sich von ganz allein in dieser ungestörten Ecke“, so die Biologin. Viele Biegungen im Fluss sorgen außerdem dafür, dass sich die Nährstoffstruktur verbessert und sich das Wasser selbst reinigt. Elemente wie Stickstoff und Phosphor lagern sich an den Flussrändern ab und gelangen so nicht in die Ostsee, wo sie zu starker Algenbildung führen. „In der Trave ist diese Ablagerung aber ganz normal und schadet nicht“, erläutert Reichle weiter.

Bei Hochwasser soll ein Überlaufwehr dafür sorgen, dass das Wasser weiterhin geradeaus fließt, so dass es nicht zu Überschwemmungen kommen kann. „Wir schaffen hier zusätzliche Strukturen, aber das Wasser wird weiterhin so fließen wie früher, die Wasserstände werden also gehalten“, versichert Leiner. Das begradigte Ende der Trave bleibe bestehen, um Schäden wie Böschungsabbrüche durch Hochwasser vorzubeugen. Die Trave sei eines der wichtigsten Gewässer in Schleswig-Holstein, daher werde ein „Puzzle aus vielen Maßnahmen“ angewendet. In Sühlen sei bereits ein ähnliches Projekt umgesetzt worden. Die Strommeisterei in Hamberge bringe seit Jahren mit Erfolg Totholz und Kies in das Flussbett ein. Viele Millionen seien bereits in ganz Schleswig-Holstein durch die Umsetzung der EU-Richtlinie investiert worden.

In 14 Tagen wird eine Info-Tafel die Benutzer des Wanderwegs über die Maßnahme informieren, Bis Mai soll der Altarm durchstochen sein, dann wird das Überlaufwehr in Betrieb genommen. Die Planungen für diese Renaturierungsmaßnahme inklusive Umweltverträglichkeitsprüfung laufen bereits seit 2011. Reichle: „Der Durchstich ist dann der Moment, auf den wir seit sieben Jahren warten.“