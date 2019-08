Eichede : Zurück im Nest des SV Eichede

Als 15-Jähriger wechselte Marc Pichelmann zum FC St. Pauli und kehrte nun zu Fußball-Oberligist SV Eichede zurück.

von shz.de

09. August 2019, 12:44 Uhr

Eichede | Für seine ehemaligen Spieler ist der SV Eichede so etwas wie ein Nistkasten für Singvögel: Viele von ihnen kehren früher oder später zurück. Das jüngste Beispiel dafür ist Marc Pichelmann. Bis 2015 wurde er bei den „Bravehearts“ ausgebildet, bevor der damals 15-Jährige in Richtung FC St. Pauli ausflog – und schließlich in diesem Sommer wieder im Eicheder Nistplatz einkehrte. „Das ist kein Schritt rückwärts. Der Kontakt nach Eichede ist nie ganz abgerissen und als klar war, dass ich Pauli verlassen würde, wurde er wieder intensiver. Jetzt freue ich mich, dass es geklappt hat. Es gab auch andere Optionen, aber ich wollte den Schritt in den Herrenbereich wagen“, begründet der 18-jährige Innenverteidiger seine Entscheidung.

Bei St. Pauli hätte Pichelmann ursprünglich noch ein Jahr Vertrag gehabt. Nach einer fast einjährigen Oberschenkel-Verletzung bauten die Hamburger aber nicht mehr auf ihn, sodass beide Seiten den Vertrag einvernehmlich auflösten.

Beim SV Eichede haben sie Pichelmann mit offenen Armen empfangen. Der Verteidiger stand gegen den VfB Lübeck II zum Auftakt (2:1) und auch zuletzt gegen Titelfavorit Phönix Lübeck (0:3) in der Startelf. Seine eigene Leistung und die der gesamten Mannschaft weiß er differenziert zu analysieren: „Ich denke, der Auftakt war in Ordnung. Auch gegen Phönix haben wir nicht wirklich schlecht gespielt. Allerdings waren wir vorne nicht entschlossen genug und haben hinten zu einfache Gegentore kassiert. Ich persönlich habe solide gespielt und wollte erstmal keinen Fehler machen. Vielleicht aber hätte ich das Spiel auch etwas mutiger angehen können.“

Auch sein Trainer Denny Skwierczynski findet lobende Worte für den Youngster, will ihn aber nicht zu sehr in den Fokus rücken: „Die sehr jungen Spieler sollen sich in Ruhe entwickeln können, es sind ja auch erst zwei Spiele gespielt. Aber er ist ein Talent, das bei uns gut aufgehoben ist. Wenngleich auch er noch Luft nach oben hat.“

Gelegenheit zur Weiterentwicklung dürfte Pichelmann am Sonntag erhalten. Um 14 Uhr empfängt der SVE den PSV Neumünster. Der Polizei-Sportverein gilt ebenfalls als Aufstiegsaspirant, geriet am Mittwoch beim VfB Lübeck II allerdings mit 0:5 unter die Räder. Marc Pichelmann fällt es schwer, den Gegner einzuschätzen: „Da es meine erste Oberliga-Saison ist, kenne ich die anderen Teams nicht besonders gut, ich lasse das einfach auf mich zukommen, wie die ersten beiden Partien auch.“

Denny Skwierczynski will den jüngsten Ausrutscher der Neumünsteraner nicht zu hoch hängen: „Die Lübecker haben hinterher selbst eingeräumt, dass der Sieg zu hoch war. Ich halte den PSV für eine sehr gute Mannschaft, gegen die es schwer für uns wird.“ Ob Pichelmann erneut von Beginn an ran darf, ist unklar. Denn Gerrit Schubring hat seine Sperre aus der Vorsaison abgesessen, sodass Skwierczynski in der Innenverteidigung mit dem Routinier eine Option mehr hat.

Infos zum Spiel

Anpfiff: Sonntag, 14 Uhr, Ernst-Wagener-Stadion, Eichede. – SR: Franziska Wildfeuer (VfB Lübeck). – Es fehlen: Günther (Aufbautraining nach Knie-OP). – Voraussichtliche Aufstellung: Gevert – Heskamp, Schubring, Pichelmann, Steinfeldt – Ehlers, Stöver, Hasselbusch, Rathjen, Bieche – Dagli.