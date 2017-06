Bargteheide : Zur Taufe ins Freibad

vergrößern 1 von 1 Foto: st 1 von 1

Im Bargteheider Freibad am Volkspark findet am Sonntag, 2. Juli, um 11 Uhr eine Neuauflage statt: Die evangelischen Kirchengemeinden Bargteheide und Eichede feiern dort wieder ein großes Tauffest. „Im vergangenen Jahr haben wir acht Täuflinge an den Treppen zum Nichtschwimmerbecken getauft, diesmal werden es sogar 14 sein“, freut sich Pastor Jochen Weber über den Zuspruch. So werden neben Weber auch Pastor Jan Roßmanek und erstmals auch Pastorin Susanne Schumacher aus Eichede mit dabei sein. Den Familiengottesdienst, der auf dem Freibad-Vorplatz beginnt, gestalten die Pastoren gemeinsam. Für die Musik sorgt der Posaunenchor der Gemeinde. Das Freibadteam um Beatrix Jahn steht voll hinter der Veranstaltung und Kioskbetreiber Leo Sebic wird den Grill anheizen.

Alle Menschen aus Bargteheide, Eichede und Umgebung sind eingeladen, bei diesem Gottesdienst dabei zu sein. „Bitte ruhig die Badesachen einpacken, im Anschluss sind alle Besucher eingeladen, ins kühle Nass zu springen.“ so Roßmanek. Der Eintritt ist frei.

von Andreas Olbertz

erstellt am 26.Jun.2017 | 06:00 Uhr