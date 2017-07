Zum Feierabend eine Radtour

Der ADFC Bad Oldesloe lädt am Mittwoch, 12. Juli, um 18 Uhr vom Bahnhof Bad Oldesloe zur nächsten Feierabendtour ein. Motto: Ein Butter belegter See, mit Vogelsang und einer Burg ... Die Strecke führt vom Butterberg, Poggensee, Schadehorn, Vogelsang, Seefeld und über Neufresenburg

zurück. Für die etwa 25 Kilometer sind rund zweieinhalb stunden eingeplant. Für den technisch einwandfreien Zustand des Fahrrads entsprechend der Straßenverkehrsordnung und die Einhaltung der Verkehrsregeln ist jeder Teilnehmer selber verantwortlich. Tourenleiter sind Anja Yüksel, Peter Sommer und Jürgen Schymik. Wer mehr wissen will, erhält Einzelheiten bei Anja Yüksel unter 01776122240, Peter Sommer unter 0173 6478469 und Jürgen Schymik unter der Mobilnummer 015150714412 (nach 17 Uhr). www.ADFC-Stormarn.de.

von Andreas Olbertz

erstellt am 09.Jul.2017 | 19:46 Uhr