Zum Eisessen nach Ohlstedt

von shz.de

02. Juli 2019, 13:27 Uhr

Die sommerliche Feierabendtour des ADFC Ahrensburg am Mittwoch, 10. Juli, beginnt um 18 Uhr vor dem Badlantic, Reeshoop 60. Per Fahrrad geht es rund 26 Kilometer durch die schöne Umgebung Ahrensburgs. Ziel ist die Eisdiele in Ohlstedt, wo eine Pause zum Eisessen eingelegt wird. An- schließend geht es zurück zum Badlantic. „Bei gemütlichem Tempo werden wir etwa 2,5 Stunden unterwegs sein. Trinkpausen sind eingeplant“, erklärt Leiter Jürgen Hentschke (Foto). Die Feierabendtour dient der Entspannung und Erholung an der frischen Luft in freier Natur. Dieses Mal wird auf ruhigen Nebenwegen – teilweise Wander- und Feldwege – gefahren. Das Durchschnittstempo beträgt 15 km/h, die Länge zirka 26 Kilometer. Die Teilnahme ist kostenlos, das Eis jedoch nicht. Spenden sind willkommen. Eine Anmeldung für die Ausfahrt ist nicht erforderlich.