Bad Oldesloe : Zum Auftakt: „Jungen sind anders – Mädchen auch“

Evangelische Kirche und „Oase“ bringen Projekte für Eltern und Migranten auf den Weg.

von shz.de

14. August 2019, 09:35 Uhr

Bad Oldesloe | Die beiden Familienzentren der Evangelischen Kirche und des Mehrgenerationenhauses Oase in Bad Oldesloe haben sich die Stärkung von Eltern in Stadt und Land sowie die Integration von Migranten und Migrantinnen zum Ziel gemacht.

In einer Kooperation haben die beiden Koordinatorinnen der Familienzentren, Bianca Bouchon-Stockdreher und Gudrun Scholze, zwei Projekte auf den Weg gebracht, die beide jetzt starten – eine Vortragsreihe für Eltern und pädagogisches Personal und ein Deutsch-Lern-Angebot für Mütter mit Migrationshintergrund und parallel angebotener Kinderbetreuung. Die Vortragsreihe für Eltern beginnt mit dem Vortrag des Pädagogen Thomas Rupf mit dem Titel „Jungen sind anders – Mädchen auch“ zunächst am Montag, 19. August, um 19 Uhr in der Alten Schule in Lasbek-Dorf, Schulstraße 13, dann am Mittwoch, 28. August, ebenfalls um 19 Uhr in Rethwisch in der Ev.-Luth. Kita, Buchrader Weg 2.

In Bad Oldesloe im Haus der Begegnung, Poggenseer Weg 28, spricht Urska Bürger von der Schreibaby-Ambulanz ab 19.30 Uhr am Donnerstag, 12. September, über die Bedeutung einer guten Bindung zwischen Eltern und Kind. Wer „Gelassen durch den Familienalltag“ gehen möchte, hat gleich drei Mal die Gelegenheit, sich Rat und alltagstaugliche Tipps von Inga Bräutigam von „Family Steps“ geben zu lassen: Dienstag, 1. Oktober, in der Alten Schule in Lasbek-Dorf, am Donnerstag, 24. Oktober, in Pölitz im Gemeinschaftshaus und am Donnerstag, 14. November, im Historischen Rathaus von Bad Oldesloe, jeweils um 19 Uhr.

Am Dienstag, 24. September, geht es sowohl im Gemeinschaftshaus Pölitz, Schulstraße 1e, als auch am Dienstag, 22. Oktober, im Historischen Rathaus Bad Oldesloe jeweils ab 19 Uhr um „Mediennutzung im Kitaalter“. Martin Oberwetter vom Kreisjugendring Stormarn gibt Tipps für Eltern. Den Abschluss der Vortragsreihe für Eltern und pädagogisches Fachpersonal bildet der Themenabend am Donnerstag, 21. November: „Suchtprävention im Kleinkindalter“. Urska Bürger erläutert ab 19.30 Uhr in der Ev.-Luth. Kita Rethwisch, welche Prägungen in der frühen Kindheit zu Suchtverhalten führen können.

Das zweite Projekt der Familienzentren ist ein bis zum 19. Dezember fortlaufender und einmal wöchentlich stattfindender Deutsch-Sprachkurs mit parallel angebotener Kinderbetreuung. Es sind Frauen mit Migrationshintergrund angesprochen, die wegen ihrer kleinen Kinder keinen täglichen Sprachkurs besuchen können. Eine erfahrene Deutschlehrerin, die auch arabisch spricht, wird auf alle Kenntnisstände eingehen. Der Kursus beginnt am Donnerstag, 29. August, und findet jeweils donnerstags von 15 bis 16.30 Uhr in der Oase, Ratzeburger Straße 20 in Bad Oldesloe, statt. Es wird um verbindliche Anmeldung gebeten, entweder im Büro der Ev.-Luth. Kirche unter Telefon (04531) 1689816 oder beim Mehrgenerationenhaus Familienzentrum Oase unter Telefon (04531) 670848.