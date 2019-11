Zu teuer: Stadtverordnete verzichten auf einen Saal

Stadtverordnete stimmen für ein abgespecktes Raumprogramm bei der Rathauserweiterung

Avatar_shz von shz.de

26. November 2019, 13:25 Uhr

Ahrensburg | Die lange Diskussion hat endlich ein Ende: Die Stadtverordneten in Ahrensburg haben für ein Raumprogramm des Erweiterungsbaus des Rathauses gestimmt – ohne den umstrittenen Multifunktionssaal. Während über die grundsätzliche Frage nach Vorgehensweise und Zuteilung der Räume in dem Neubau schon länger Einigkeit herrschte, war die nach dem Bau eines neuen Multifunktionssaals bis zuletzt ungeklärt. Die Entscheidung war mehrfach vertagt worden.

Ursprünglich sollte im Zuge der Erweiterung auch ein Saal gebaut werden, in dem künftig unter anderem die Stadtverordnetenversammlung tagen sollte. Davon nahmen die politischen Vertreter jetzt Abstand. Grund dafür ist, dass das Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration des Landes Schleswig-Holstein bei der vorgesehenen Nutzung keine Fördermittel bewilligt hätte. Der Bau wäre damit für die Stadt wesentlich teurer geworden – zu teuer. Durch den Verzicht auf den Saal und die daraus resultierende geringere Brutogeschossfläche reduziert die geplanten Kosten um 1,6 Millionen Euro auf nun 5,7 Millionen Euro.

Die Politik hat sich die Entscheidung nicht leicht gemacht. Denn eigentlich wird in Ahrensburg durchaus der Bedarf nach einem neuen Veranstaltungsraum gesehen, wie Detlef Levenhagen (CDU) klarstellte: „Die CDU-Fraktion wird sich weiterhin für den Bau eines Saals einsetzen.“ Allerdings sei jetzt eine Entscheidung für den anstehenden Rathauserweiterungsbau notwendig gewesen, denn „wir alle wissen, dass die Baukosten steigen, je länger wir warten.“

Auch die SPD ist nicht grundsätzlich gegen den Bau eines Multifunktionssaals. Der soll aber nicht allein aus der Stadtkasse bezahlt werden. Jochen Proske (SPD): „Wir gehen hier mit Steuergeldern um und das wäre nicht sinnvoll.“

Der jetzt gefasste Beschluss sieht vor, dass zusätzliche Räume für die Bedarfe des Stadtarchivs geschaffen werden sollen, wenn keine Umnutzung der oberen Rathaustiefgaragenebene stattfinden kann. Das soll im Raumprogramm sowie im Wettbewerb für den Rathauserweiterungsbau berücksichtigt werden.

Stadtjustiziar Thomas Reich wird den Umzug in das neue Gebäude nicht mehr mitmachen müssen. Der langjährige Beamte wurde in der Sitzung der Stadtvertretung nach 35 Jahren im Amt in den Ruhestand verabschiedet: „Ich freue mich, dass nach mir wieder eine Juristin oder ein Jurist eingestellt werden soll,“ sagte er zum Abschied. Bürgervorsteher Roland Wilde dankte Reich für die Zusammenarbeit und die Stadtverordneten ehrten ihn mit „Standing Ovations.“