Gemeinschaftsausstellung in der Galerie BOart

Avatar_shz von Stephan Poost

21. Oktober 2019, 14:29 Uhr

Bad Oldesloe | „Schreiben, mitteilen, konzipieren, zeichnen, malen, etwas festhalten... zu Papier bringen.“ Friderike Bielfeld, Silvia Banthien und Barbara Schleth haben, das erste Mal gemeinsam, ihre Kunst auf unterschiedliche Weise festgehalten beziehungsweise zu Papier gebracht.

In einer Gemeinschaftsausstellung werden gemalte Papierobjekte, Collagen, Aquarelle und WortArt zu sehen und zu lesen sein. Apropos Lesen: Die drei Künstlerinnen überraschen das Publikum diesmal mit einem gemeinsamen BOart- Projekt. Nach der Idee von Friderike Bielfeld, die das Ganze künstlerisch gestaltet und für das Layout verantwortlich war, ist ein Büchlein „Viel zu entdecken“ entstanden. Es enthält Collagen von Silvia Banthien und Gedichte von Barbara Schleth. Eine echte Teamarbeit, die in ihrer Farbigkeit die dunklen Tage erhellen kann.

Am 23. November werden um 19.30 Uhr die Gedichte in der Veranstaltung „Wortklang“, begleitet von dem Duo „Hang & Harfe“, in einer Lesung vorgestellt. Infos: www.galerie-boart.de.

>Papier-Arbeiten von Silvia Banthien, Barbara Schleth und Friderike Bielfeld, 27. Oktober bis 29. November., Galerie BOart, Bad Oldesloe, Vernissage am Sonntag, 27. Oktober, ab 15 Uhr.