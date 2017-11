Bad Oldesloe : Zoff unterm Christbaum

vergrößern 1 von 1 Foto: Olbertz 1 von 1

von Andreas Olbertz

erstellt am 30.Nov.2017

Es ist vermutlich die bestbesuchte Veranstaltung in Bad Oldesloe: Der alljährliche Adventsmarkt in der Stormarnhalle lockt jedes Mal zigtausende Besucher an. „Es ist einfach Irrsinn“, freut sich Tabea Braun vom städtischen Veranstaltungsmanagement. Am Wochenende 9. und 10. Dezember ist es wieder so weit – zum mittlerweile 13. Mal.

Von außen betrachtet ist der Adventsmarkt ein ausgesprochenes Erfolgsmodell. Die breite Öffentlichkeit bekommt aber nicht mit, dass es hinter den Kulissen gewaltig kracht. Anlass ist die Erhöhung der Standgebühr von 26 auf 40 Euro pro Tisch – ein Plus von mehr als 50 Prozent. Für die Standvergabe und die Verteilung der Plätze in der Halle ist das Ehepaar Harriet und Manfred Bahr seit zwölf Jahren ehrenamtlich zuständig. Angesprochen auf die Querelen lächelt sie nur milde. „Deshalb haben wir dieses Jahr doch so viele neue Aussteller“, erklärt sie. Von den knapp 70 Standbetreibern sind 24 erstmals dabei. „Die haben den Preis akzeptiert“, sagt Harriet Bahr, „aber es darf nicht teurer werden. Etliche Standbetreiber hätten ihre Fläche verkleinert, um Kosten zu sparen. Die beiden Ehrenamtler zählen zu denen, die Verständnis für die Standgebühren haben. Manfred Bahr: „Es ist ja auch alles teuer – der Strom, vor allem die Installation, die Stadt kauft die Tannen ...“

Größter Brocken im Etat des Adventsmarktes ist die „Logistik“ mit knapp 11 000 Euro: Anmietung der Zelte, Aufbau, Bauhofleistungen, Elektroinstallation. Das „Programm“ schlägt mit mehr als 2600 Euro zu Buche und „Sonstiges“, wobei mehr als 1000 Euro Kosten für Frühstück zählen, macht sich mit knapp 2 000 Euro bemerkbar. Ergab 2016 unterm Strich Kosten von 15 568, 31 Euro. Dem standen Einnahmen von etwa 6 000 Euro gegenüber, was einen Verlust von fast 10 000 Euro ergibt.

„Wir suchen eine Form der Refinanzierung“, erklärt Tabea Braun: „Natürlich gab es Unmut und Beschwerden, aber es haben sich trotzdem mehr als genug Interessenten beworben. Ich glaube schon, dass beim Adventsmarkt gute Umsätze gemacht werden, sonst würden ja nicht so viele Aussteller wieder kommen.“ Diese Traditionsveranstaltung solle auf jeden Fall erhalten bleiben. Braun: „Fürs nächste Jahr ist der Betrag wieder im Haushalt eingestellt. Viel weiter planen wir ohnehin nicht.“

Die Besucher erwartet Sonnabend und Sonntag jeweils von 10 bis 18 Uhr ein buntes Angebot an Kunsthandwerk. Bodo Rahnenführer wird als Weihnachtsmann an beiden Tagen jeweils von 15 bis 16 Uhr mit seinem Engel vorbeischauen und kleine Geschenke verteilen. „Ich werde auch mal nach einem Gedicht fragen“, kündigt er an: „Vergangenes Jahr hat das ja nicht so gut geklappt.“

Die Eisenbahnfreunde sind mit einer H0-Anlage im Obergeschoss vertreten. Thematisch soll es um Ölförderung und Kesselwagen gehen.

Die Landfrauen aus Oldesloe und Umgebung werden wieder jede Menge Kuchen und Torten anbieten. Kult sind natürlich die Kohlrouladen. „Wir haben ein paar mehr gemacht“, kündigt Vorsitzende Jutta Behnk an. Zwei Helferinnen haben gewickelt, zwei geschmort und das zwei Tage lang. 400 Kohlrouladen sind dabei heraus gekommen. Sie ist sicher, dass die auch diesmal nicht reichen werden.