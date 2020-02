Zivilfahnder haben den richtigen Riecher

Lübeck | Zivile Beamte der Polizei haben am Montag um 15.30 Uhr in der Fregattenstraße einen Ford Focus kontrolliert, der mit zwei Männern besetzt war. Die Pkw-Kennzeichen waren für ein anderes Pkw ausgestellt. „Der Fahrer, ein 39-jähriger aus Lübeck, war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und stand noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln“, so Bernd Goslowski von der Polizeidirektion Lübeck. Bei den Ermittlungen zeigte sich, dass der 33-jährige Beifahrer eine Kleingartenparzelle in Lübeck besitzt, in der gestohlene Gegenstände lagerten. Bei Durchsuchung des Geländes wurden diverse neuwertige Gegenstände vorgefunden, die mutmaßlich aus Diebstählen stammten.