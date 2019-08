Chancenwucher : Zittersieg zum „optimalen Start“

Fußball-Oberligist Preußen Reinfeld gewinnt trotz zahlreicher Möglichkeiten denkbar knapp mit 1:0 gegen Eckernförder SV.

von shz.de

11. August 2019, 19:06 Uhr

Reinfeld | Michael Clausen fand sich im Wechselbad der Gefühle wider. Kurz ballte der Trainer des SV Preußen Reinfeld nach dem Abpfiff die Faust, lief dann aber kopfschüttelnd die Seitenlinie seiner Coachingzone auf und ab. Clausen war zwar erleichtert, aber auch unzufrieden, dass es seine Oberliga-Fußballer gegen Mitaufsteiger Eckernförder SV beim 1:0 (0:0)-Sieg unnötig spannend gemacht hatten. „Es war wichtig, dass wir die drei Punkte geholt und damit einen für uns optimalen Start in die Saison geschafft haben“, sagte Clausen und atmete tief durch: „Wir waren der verdiente Sieger, hätten das Spiel aber früher entscheiden müssen – ich habe die Torchancen, die wir hatten, gar nicht mehr gezählt.“

Rönnau nicht in Startelf

Clausen hatte direkt mit einer kleinen Überraschung aufgewartet: Torjäger Kristof Rönnau musste nach seiner Rückkehr aus dem einwöchigen Tunesienurlaub vorerst auf der Bank Platz nehmen. Stattdessen vertraute Clausen der Offensivreihe, die in den ersten beiden Saisonspielen insgesamt überzeugt hatte – und die auch gegen den ESV eine ordentliche Leistung bieten sollte. Vor allem die individuelle Qualität von Dennis Lie und Vjekoslav Taritas stach heraus: Reinfeld versuchte daher Situationen spielerisch zu lösen.

Verhaltener Beginn

Das Spiel aber begann zunächst verhalten. Beide Mannschaften waren darauf bedacht, sicher zu stehen, bevor es nach vorn ging. Die Gastgeber zwangen die Fördestädter mit ihrer Pressinglinie kurz hinter der Mittellinie obendrein dazu, immer wieder quer zu spielen, wodurch das Tempo verschleppt wurde und der ESV – bis auf eine Aktion – nie Gefahr heraufbeschwören konnte. Einzige Ausnahme war, als Tim Schikorr nach einer verpatzten Pressingfalle des SVP am kurzen Pfosten zum Abschluss kam, Reinfelds Keeper Jonas Marschner den Ball aber parieren konnte (17.).

Warten auf die Führung

Abgesehen davon hatten die Stormarner ein optisches Übergewicht und die besseren Chancen. Nach einem langen Ball und Ablage von Phillip Hackbarth wurde Lies Schuss zur Ecke geklärt (7.). Die anschließende Standardsituation landete bei Christoph Böckelmann, dessen Versuch auf der Linie geklärt wurde. Zwei Minuten später bediente Philipp Bosbach den mitgeeilten Jonathan Marschner, doch Torben Christensen verhinderte die Reinfelder Führung.

Torlos in die Pause

Auch die schönste Kombination der ersten Halbzeit war nicht von Erfolg gekrönt (37.): Lie hatte sich an der Außenlinie gegen zwei Eckernförder behauptet, verlagerte dann mit einem Diagonalball das Spielgeschehen auf die andere Seite und setzte Vjekoslav Taritas in Szene, der den heranrückenden Tim Vogel in der Mitte bediente – doch dessen Schuss landete in Christensens Armen. Den Torschrei auf den Lippen hatten die Zuschauer bereits, als Jonathan Marschner per Drehschuss die Latte touchierte (42.). So ging es mit einem torlosen Remis in die Pause, das den Gästen aufgrund der reiferen Spielanlage des SVP und der Mehrzahl an gefährlichen Aktionen schmeichelte.

Eckernförde bleibt bieder

Nach dem Wiederanpfiff verstärkte sich dieser Eindruck weiter: Reinfeld blieb gegen biedere und vollends harmlose Eckernförder überlegen. Die Außenverteidiger Vogel und Benedikt Decker fanden mehr und mehr Zeit und Raum, sich in die Offensive einzuschalten – und mit Rönnau war nun auch der Torjäger vom Dienst im Spiel. Der verpasste zunächst nach einer Vogel-Flanke vom eigenen Mitspieler bedrängt den Ball (55.). Anschließend wurde der SVP-Stürmer nach Vogel-Zuspiel im Strafraum gelegt – und verschoss den fälligen Elfmeter (62.).

Taritas trifft zur Entscheidung

Reinfeld ließ sich davon aber nicht beirren. Bei einem seiner Vorstöße fand Decker Taritas im Strafraum, der im zweiten Versuch zur 1:0-Führung ins lange Eck traf (62.). Der Vorwurf, den sich die Gastgeber anschließend gefallen lassen mussten, war, dass sie es nicht schafften, die Partie vorzeitig zu entscheiden. Und so hieß es nach Chancen von Rönnau (73.), Taritas (75.) und vor allem Lie, der aus fünf Metern drüber schoss (84.), durchatmen: Nach einer Ecke von Jannes Mohr kam Eckernfördes Jan-Ole Jürgensen frei zum Kopfball, setzte das Leder aber knapp drüber (87.), so dass es beim knappen Reinfelder Erfolg blieb.

Statistik

Preußen Reinfeld – Eckernförder SV 1:0 (0:0)

Preußen Reinfeld: Jonas Marschner – Decker, Grimm, Böckelmann, Vogel – Jonathan Marschner, Witten – Lie, Bosbach (79. Heinze), Taritas (90. Schecke) – Hackbarth (46. Rönnau).

Eckernförder SV: Christensen – Lorenz, Puphal, Zülsdorff, Lietz – Stöterau (67. Hinterleitner), Mohr – Horstmann (61. Bamler), Nommels, Apitz – Schikorr (71. Jürgensen).

SR: Derlin (TSV Dahme). – Zuschauer: 80. – Tor: 1:0 Taritas (62.). – Bes. Vork.: Christensen hält Strafstoß von Rönnau (60.).