Ziemlich beste Freunde – meilleurs amis

Wenn jemand eine Reise tut, so kann er was erzählen“, heißt es beim Reinfelder Dichter Matthias Claudius. Und wer sich auf die Reise in Oldesloes Partnerstadt Olivet macht, kann besonders viel erzählen, insbesondere dann, wenn man die rund 1000 km lange abenteuerliche Fahrt per Reisebus bewältigt.

Die Städtepartnerstadt mit Olivet an der schönen Loiret besteht bereits seit zwei Jahrzehnten. Und seit 20 Jahren brechen alle zwei Jahre Besucher aus Bad Oldesloe nach Olivet auf, um dann im Jahr darauf ihrerseits ihre französischen Gastgeber bei sich zu Hause zu beherbergen – das ist gelebte Völkerverständigung.

Im vergangenen Jahr kam eine Abordnung aus Olivet in die deutsche Partnerstadt an der Trave, um hier das 20-jährige Bestehen der Verschwisterung groß zu feiern – zusammen mit einer Delegation aus dem polnischen Kolobrzeg, das ebenfalls seit 20 Jahren mit Bad Oldesloe verschwistert ist. Und in diesem Jahr ging es wieder vier Tage lang nach Olivet und St. Pryve, das mit Reinfeld verschwistert ist. 20 Oldesloer und zehn Reinfelder machten sich auf die doch recht lange und beschwerliche Reise per Bus, einige auch mit dem eigenen Auto oder Wohnmobil. 15 Stunden Bustour über Aachen, quer durch Belgien und Frankreich, Staus hinter dem Molloch Paris inklusive – das ist nur etwas für Hartgesottene mit viel Sitzfleisch. Trotz aller Widrigkeiten gibt es eine eingeschworene Clique, die sich alle zwei Jahre auf diese Abenteuerfahrt begibt, denn die Besucher kommen mit einer Vielzahl von spannenden Eindrücken und intensiven menschlichen Begegnungen in ihre Heimatstadt zurück. Die Gastgeber in Olivet empfangen ihre deutschen Gäste, die sie meist schon seit vielen Jahren kennen, mit offenen Armen und haben nicht nur leckeres Essen, sondern auch ein umfangreiches und interessantes Ausflugs- und Besichtigungsprogramm für die Freunde vorbereitet.

„Tour de France“



Wer zum ersten Mal mitfährt, so wie die Autorin dieses Artikels, sollte einfach alles auf sich zukommen lassen, gelassen bleiben und offen sein für alles, das einem auf dieser „Tour de France“ begegnet. Das bedeutet aber zunächst einmal eine mehr oder weniger schlaflose Nacht im Reisebus, der zwar bequeme Sitze hat, doch spätestens auf der Autobahn in Belgien werden die schlummernden Reisenden unsanft geweckt und gnadenlos durchgeschüttelt. Die Autobahn ist nicht nur eine Hoppelpiste, sondern auch taghell erleuchtet. Kaum ein anderes Land der Welt leistet sich eine so umfangreiche Beleuchtung seiner Schnellstraßen wie Belgien.

Bei Sonnenaufgang ist endlich Frankreich erreicht, das erste Frühstück gibt es in Form von Espresso und Croissant auf einer Autobahnraststätte. Dann bleibt der Bus mit seinen Passagieren im täglichen Megastau stecken, der rund um Paris fast schon die Regel ist. Man hat den Eindruck, dass halb Paris am Himmelfahrtsmorgen gen Süden und ans Meer unterwegs ist. Endlich – nach mehr als 15 Stunden Fahrt – erreichen die erschöpften Buspassagiere ihr Ziel, die Gemeinde Olivet mit rund 21 200 Einwohnern im Départment Loiret der Region Centre-Val de Loire.

Die Jeanne-d’Arc-Stadt Orléans mit seiner eindrucksvollen Kathedrale und 115 000 Einwohnern wird von Olivet nur durch den Fluss Loire getrennt.

Die müden Krieger aus Bad Oldesloe werden in Olivet von einem gut gelaunten Empfangskomitee erwartet und die morgendliche Lufttemperatur von 28 Grad lässt erahnen, dass man sich jetzt auf dem Breitengrad von Freiburg und somit in deutlich wärmeren Gefilden befindet. Zuhause bei den Gastfamilien – zumeist sind es ältere Ehepaare – wartet schon ein viergängiges Menü als „leichtes“ Mittagessen – la cuisine française! Abends trifft man sich mit anderen Gastfamilien zum ebenfalls mindestens viergängigen Abendessen, das so gut wie nie vor 21 Uhr serviert wird. Die Verständigung klappt immer, egal ob man der französischen Sprache mächtig ist oder nicht. Wer allerdings ein wenig französisch spricht, ist eindeutig im Vorteil, zur Not tut es aber auch englisch.

Einige Gastgeber sprechen aber auch sehr gut deutsch, wie Phillipe Barbier, der lange Zeit als Hausarzt in Olivet tätig war. Seit mehr als 20 Jahren sind bei dem stets gut gelaunten Pensionär und seiner Frau Françoise die beiden Oldesloer Jürgen und Monika Voigt zu Gast. „Wir waren 1994 das erste Mal hier und kommen seitdem immer wieder nach Olivet. Auch unsere Kinder haben hier schon ihre Ferien verbracht“, erzählt Jürgen Voigt. Dadurch ist eine echte Freundschaft zu den Familien entstanden.

Initiatorin und die „Jeanne d’Arc“ der Städtepartnerschaft mit Olivet ist die Oldesloerin Sylviane Burgé-Wendt, die in Marcilly-en-Villette aufwuchs, einer Nachbargemeinde südlich von Olivet. „1974 kam ich nach Hamburg, um Deutsch zu lernen und wegen der großen blonden Männer“, erzählt die 61-Jährige mit einem Augenzwinkern. Die gelernte Arzthelferin zog mit ihrer Familie schließlich nach Bad Oldesloe und gründete dort 1993 den Verein „Comité pour Olivet et Saint Pryvé“. 1996 wurde die Städtepartnerschaft mit Olivet offiziell aus der Taufe gehoben. Reinfeld hatte bereits ein Jahr zuvor die Städtepartnerschaft mit St. Pryve besiegelt. Seitdem gab es auch schon Fahrten von Chören, Jugend- und Musikgruppen in die jeweiligen Partnerstädte. Und auch der ein oder andere Bürgermeister und Stadtvertreter begab sich bereits auf die Reise.

In Olivet gründete sich die „Association de Jumelage d'Olivet“, deren erste Vorsitzende Anne Riollet ist. Seit vielen Jahren kümmert sich die gebürtige Saarländerin Anita Montaigu um alle Belange der Städtepartnerschaft. „Wir brauchen dringend Nachwuchs, der die Städtepartnerschaft wieder neu belebt“, sagt Elke Bertrand vom Vorstand des Comités. Denn sowohl Gäste als auch Gastgeber seien mittlerweile in die Jahre gekommen. Und so sind Familien mit Kindern bei den viertägigen Reisen eher die Ausnahme.

Das Gros der Reiselustigen ist 60plus. Alexander Klüger ist mit 14 Jahren diesmal der Jüngste in der Reisecrew und mit seiner Mutter Sabine bereits das dritte Mal auf Tour. Langeweile kenne er hier nicht, sagt der Schüler der Theodor-Storm-Schule, der sich im Bus die Zeit mit Videospielen auf dem Notebook vertreibt. „Wir wohnten bisher jedesmal in einer anderen Gastfamilie“, sagt Sabine Klüger, deren Sohn die leckere französische Küche schätzt, ganz besonders aber die luftgetrocknete Salami, von der sich Alexander ein paar mit nach Hause nimmt. Andere decken sich mit Wein, Käse oder Konserven mit typisch französischen Spezialitäten ein.

Schwierig wird es mit der Schokolade aus der Chocolaterie Max Vauché , die am 2. Tag besucht wird, denn die droht bei den warmen Temperaturen zu schmelzen. Heiß, heißer, Chambord. Das größte Schloss an der Loire wird bei 31 Grad im Schatten besucht. Diese Idee haben aber leider auch Hunderte von anderen Touristen und rund 800 Motorradfahrer der Marke Honda „Gold Wing“, die ausgerechnet an diesem Nachmittag vor dem Schloss ihr europaweites Treffen abhalten. Doch der Rundgang durch das bombastische Schloss entschädigt für alle Anstrengungen.

Ein Muss bei jeder Reise ist der Empfang im 1887 eröffneten Rathaus von Olivet. Hier wird übrigens sogar am Samstagvormittag offiziell gearbeitet. Nur Bürgermeister Matthieu Schlesinger, der sein Amt ehrenamtlich ausführt, lässt sich wegen seines vollen Terminkalenders entschuldigen. Stattdessen begrüßt Cécile Adelle vom Kulturamt die deutschen Gäste und verliest die Grußworte ihres Chefs, der ein Europa der Demokratie und Freundschaft zwischen den Völkern beschwört. Diese Linie vertritt auch Oldesloes Bürgermeister Jörg Lembke, der sich durch den CDU-Stadtverordneten Uwe Rädisch vertreten lässt.

Gemeinsamkeiten



„Wir können nichts Besseres tun, als es den Bürgern unserer Städte und insbesondere unseren jungen Menschen zu ermöglichen, in persönlichen Begegnungen viel voneinander zu erfahren“, so Lembke in seinem Grußwort, das Uwe Rädisch vorliest. Der 78-Jährige reiste bereits mehr als ein Dutzend mal mit seiner kürzlich verstorbenen Frau Henny nach Olivet und knüpfte hier viele persönliche Freundschaften. „Ich bin selbst ein überzeugter Europäer“, betont Uwe Rädisch. In Bad Oldesloe gibt es die Olivet-Allee, und in Olivet wurde vor zehn Jahren die „Allée Bad Oldesloe“ eingeweiht, eine ca. 100 Meter lange Stichstraße, die zu einem Collège führt. Und es gibt weitere Gemeinsamkeiten. Beide Städte haben eine jahrhundertealte Geschichte, liegen an einem Fluss, haben etwa gleich viele Einwohner und zeichnen sich durch viel Natur aus. Olivet wird auch als „Blumenstadt“ bezeichnet und ist mit der Region des Pays de la Loiret eingetragenes Weltkulturerbe der Unesco.

Zum Ende des 20. Jahrhunderts wurde Olivet an das Straßenbahnnetz der Metropolregion Orléans angebunden, so dass man in nur 20 Minuten das Zentrum von Orléans erreicht. Diese schöne Stadt stiehlt ihrer „kleinen Schwester“ Olivet natürlich die Schau, ähnlich wie es Bad Oldesloe mit Lübeck geschieht.

>Wer jetzt Lust bekommen hat, auch selbst einmal unsere Partnerstadt in Frankreichs Mitte zu besuchen, der hat in zwei Jahren wieder offiziell die Gelegenheit dazu. Im kommenden Jahr werden erst einmal wieder die Gäste aus Olivet erwartet. Es werden dringend neue Ideen gesucht, mit denen man die Franzosen bei uns noch überraschen kann.



❏Weitere Informationen gibt es bei Sylviane Burgé-Wendt unter der folgenden Telefonnummer: (04531) 188466.





von Susanne Rohde-Posern

erstellt am 09.Jun.2017 | 12:51 Uhr