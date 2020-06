Reinbek : Zeugen nach Einbruch in Einfamilienhaus gesucht – Diebe kommen vormittags

Am helligten Vormittag brachen Diebe in Reinbek in ein Einzelhaus im Grenzweg ein und durchsuchten es.

02. Juni 2020, 14:47 Uhr

Reinbek | Am Pfingstmontag, 1. Juni, kam es am helligten Vormittag in dem Zeitraum zwischen 10.35 und 11.20 Uhr im Grenzweg in Reinbek zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus, teilte die Polizei mit.



Nach derzeitigem Ermittlungstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zutritt zu dem Haus. Anschließend durchsuchten sie den Innenbereich nach Wertgegenständen, ehe die Täter in unbekannte Richtung flohen.



Zur Höhe des Diebsgutes und zum entstandenen Gesamtsachschaden können noch keine Angaben gemacht werden.

Zeugen gesucht



Die Kriminalpolizei Reinbek hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun nach Zeugen: Wer kann Angaben zur Tat machen? Wer hat in dem oben genannten Tatzeitraum im Grenzweg und der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet?



Hinweise nimmt die Polizei in Reinbek unter der Telefonnummer 040/7277070 entgegen.



