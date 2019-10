Großhansdorf : Zeugen nach Einbruch gesucht

Schmuck und Bargeld im Wert von 1700 Euro gestohlen.

Avatar_shz von ots

07. Oktober 2019, 14:24 Uhr

Großhansdorf | Am Sonnabend kam es zwischen 17 und 20.10 Uhr in einem Einfamilienhaus in der Barkholt in Großhansdorf zum Einbruch. Unbekannte hebelten die im rückwärtigen Bereich gelegene Tür auf. Nachdem sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen abgesucht hatten, verließen der/die Täter das Gebäude durch die aufgehebelte Tür. Schmuck und Bargeld im Wert von etwa 1700 Euro wurden entwendet.

Die Polizei sucht Zeugen des Einbruches: Hinweise bitte an die Polizei in Ahrensburg unter (04102) 809-0.

