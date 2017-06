Zeugen: Mädchen (6) von SUV überrollt

Dienstag gegen 16.30 Uhr kam es in der Theodor-Storm-Straße in Bargteheide, Einmündung zum Mittelweg, zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind verletzt wurde. Die 35-jährige Fahrerin eines SUV befuhr die Theodor-Storm-Straße und wollte nach links in den Mittelweg abbiegen. Zeugenaussagen zufolge soll die Fahrerin auf den Verkehr geachtet, hierbei jedoch offensichtlich ein sechsjähriges Mädchen übersehen haben, so dass es zu einem Unfall kam. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Möglicherweise ist das Mädchen von einem Reifen des SUV überrollt worden. Die 35-jährige Fahrerin hat daraufhin sofort angehalten. Das Mädchen wurde schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Hamburger Krankenhaus geflogen.











von Volker Stolten

erstellt am 07.Jun.2017 | 16:40 Uhr