Hoisdorf : Zeugen gesucht: Werkzeug-Diebe brechen Transporter auf

Aus einem Transporter in Hoisdorf wurden Werkzeuge gestohlen

26. Oktober 2020, 16:38 Uhr

Hoisdorf | In der Zeit von Donnerstag, 22. Oktober, 16:30 Uhr, bis Freitag, 23. Oktober, 05:30 Uhr, kam es in Hoisdorf in der Waldstraße zu einem Aufbruch eines Transporters.

Die Täter verschafften sich über die Kofferraumtüren Zugang und entwendeten diverse Werkzeuge. Die Schadenshöhe beläuft sich nach ersten Schätzungen auf einen niedrigen vierstelligen Betrag.

Täterhinweise liegen zurzeit nicht vor.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Bereich Hoisdorf machen kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Großhansdorf unter 04102/4565-0.

