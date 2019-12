Sülfeld : Zeugen gesucht: Vier Unbekannte brechen in Supermarkt ein

Bei dem Einbruch löste die Alarmanlage aus. Die Täter flüchteten über den Friedhof und die Straße „In die Ecke“.

20. Dezember 2019, 15:05 Uhr

Sülfeld | In der Nacht zu Freitag wurde in einen Supermarkt in Sülfeld (Kreis Segeberg) eingebrochen. Die Täter verschafften sich gegen kurz vor drei Uhr Zutritt zum Lebensmittelmarkt Edeka in der Straße „Neuer Weg“.

Sie entwendeten Tabakwaren und Rasierklingen und flüchteten, als die Alarmanlage auslöste, über einen Zaun, weiter über den angrenzenden Friedhof bis zur Straße „In die Ecke“. Dort siegen sie vermutlich in ein Fahrzeug und fuhren davon, teilte die Polizei am Freitag mit. Der Sicherheitsdienst informierte die Polizei. Die Fahndung nach den Tätern blieb bislang erfolglos.

Die genaue Schadenshöhe stand am Freitag noch nicht fest.

Täterbeschreibungen

Anhand der Videoaufzeichnungen des Supermarktes werden die Täter wie folgt beschrieben.

Einer der Männer hat eine kräftige Statur, trug hellblaue Oberbekleidung mit langen Ärmeln, eine Sturmhaube und Handschuhe.

Ein zweiter Mann trug schwarze Oberbekleidung mit langen Ärmeln, eine schwarze Hose, ein schwarzes Cap – darunter ein weißes Bekleidungsstück – und Handschuhe.

Der dritte Täter trug dunkelblaue Oberbekleidung (kurzärmlig oder hochgekrempelt), ein weißes Halstuch sowie eine Sturmhaube.

Der vierte Täter trug ebenfalls schwarze Oberbekleidung, eine dunkle Hose, eine Sturmhaube und Handschuhe.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg sucht nun nach Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 04551-8840 entgegengenommen.

