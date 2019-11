Glinde : Zeugen gesucht: Einbruch ins Jugendzentrum

Zwischen Samstag und Sonntag wurde ins Juze im Schlehenweg eingebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

18. November 2019, 14:58 Uhr

Glinde | Am Wochenende wurde in das Jugendzentrum im Schlehenweg in Glinde (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Die unbekannten Täter haben in der Zeit zwischen Samstag, 16.30 Uhr, und Sonntag, 12.35 Uhr, die Fenster zu den Büroräumen aufgebrochen und die Räume durchsucht, teilte die Polizei am Montag mit. Dabei wurde auch ein Tresor aufgebrochen.

Die Täter entwendeten eine geringe Menge Bargeld im zweistelligen Bereich. Ob weitere Gegenstände fehlten, war zum bisherigen Zeitpunkt der Ermittlungen noch nicht geklärt. Auch der entstandene Sachschaden war zunächst noch unklar.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder dem Einbruch machen können. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 040/7277070 angenommen.

