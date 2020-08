Bargteheide : Zeugen gesucht: Einbruch in der Rathausstraße

Ein unbekannter Täter kam nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch die offenstehende Haustür in das Wohn- und Geschäftshaus.

Avatar_shz von ots

26. August 2020, 11:38 Uhr

Bargteheide | In eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße in Bargteheide kam es laut Polizei am Dienstag, 25. August, zwischen 8.45 und 13.30 Uhr zu einem Einbruch in der Rathausstraße in Bargteheide.

Offenstehende Haustür

Ein unbekannter Täter kam nach bisherigem Stand der Ermittlungen durch die offenstehende Haustür in das Wohn- und Geschäftshaus. Der Hauseingang befindet sich unmittelbar an einem Parkplatz, auf der Rückseite des Gebäudes. Anschließend drang der Einbrecher gewaltsam in die Wohnung des 25-jährigen Mieters ein. Von dort entwendete er Bargeld, verschiedene Gebrauchsgegenstände und persönliche Dokumente, bevor er in unbekannte Richtung aus dem Haus flüchtete.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen: Wer hat die Tat beobachtet? Wer kann Angaben zu den Tätern oder genutzten Fahrzeugen machen?

Hinweise werden unter 04102/809-0 entgegengenommen.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?