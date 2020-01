Ahrensburg : Zeugen gesucht: Einbruch in Bungalow

Unbekannte sind am Samstag in das Haus im im Eschenweg eingestiegen und haben es durchsucht.

20. Januar 2020, 13:06 Uhr

Ahrensburg | Am Samstag wurde zwischen 16.30 und 18 Uhr in einen Bungalow im Eschenweg in Ahrensburg (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Das Haus wurde durch ein rückwärtig gelegenes Fenster betreten und durchsucht. Angaben zu etwaigem Stehlgut konnte die Polizei am Montag noch nicht machen. An dem Haus entstand ein Sachschaden von mehreren hundert Euro.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg sucht nun nach zeugen. Hinweise können unter der Telefonnummer 04102/8090 gemeldet werden.

