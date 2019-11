Ahrensburg : Zeugen gesucht: Einbrecher klauen Tresor aus Einfamilienhaus

Die Täter haben den Tresor von der Straße Gronepark mit einer Schubkarre in ein Waldstück gebracht.

25. November 2019, 13:47 Uhr

Ahrensburg | Am Freitag, den 22. November sind Unbekannte tagsüber in ein Einfamilienhaus in Ahrensburg (Kreis Stormarn) eingebrochen.

Die Tat wurde zwischen 10.30 Uhr und 19.45 Uhr in der Straße Gronepark begangen. Die Täter stiegen im ersten Obergeschoss in das Haus ein und durchsuchten die Räume, teilte die Polizei am Montag mit.

Aus einem der Zimmer wurde ein verschraubter Tresor herausgerissen und mitgenommen. Im Tresor befand sich Schmuck im Wert von mehreren Tausen Euro sowie Bargeld. Erste Ermittlungen haben ergeben, dass die Täter den Tresor mit einer Schubkarre in ein nahegelegenes Waldstück brachten, ihn dort gewaltvoll öffneten und ausräumten.

Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Tätern oder zur Tat machen können. Hinweise können bei der Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer 04102/8090 gemeldet werden.

