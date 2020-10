Travenbrück : Zeugen gesucht: Diebe schlagen in Vinzier gleich drei Mal zu

Geräteschuppen, Container und Lagerräume aufgebrochen - Werkzeuge gestohlen

Avatar_shz von ots

26. Oktober 2020, 12:18 Uhr

Travenbrück | In der Nacht von Freitag, 23. Oktober auf Sonnabend, 24. Oktober, kam es in Travenbrück, Ortsteil Vinzier, zu drei Aufbrüchen von Geräteschuppen / Containern und Lagerräumen in der Hauptstraße sowie im Schäferkamp.

„Zwischen 18 und 12 Uhr des Folgetages haben unbekannte Täter sich Zugang zu den Schuppen und einer Lagerhalle verschafft. Abgesehen hatten es die Diebe auf darin gelagerte Werkzeuge und Maschinen“, sagt Polizeisprecherin Sandra Kilian.

Angaben zur Höhe und zur detaillierten Art des Stehlgutes können noch nicht gemacht werden.

Zeugen gesucht

Die Kriminalpolizei Bad Oldesloe hat in allen Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht oder kann Angaben zu den Taten machen? Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (04531) 501-0 entgegen.

Unser Blaulichtmonitor