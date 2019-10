Ahrensburg : Zeugen gesucht: 22-Jähriger wird vor Disko niedergeschlagen

Nach dem Disko-Besuch wollte sich der Mann ein Taxi rufen, als jemand ihm von hinten auf den Kopf schlägt.

04. Oktober 2019, 14:17 Uhr

Ahrensburg | Am Samstag, den 28. September, wurde ein 22-Jähriger vor einer Diskothek in der Großen Straße in Ahrensburg (Kreis Stormarn) mit einem stumpfen Gegenstand niedergeschlagen.

Wie die Polizei am Freitag (4. Oktober) mitteilte, verließ der junge Mann zwischen 4.08 und 4.30 Uhr die Disko, um sich ein Taxi zu rufen. Als seine Freunde nach ihm suchten, fanden sie ihn verletzt vor. Er torkelte und hielt sich den stark blutenden Kopf.

Der Verletzte sagte aus, dass jemand ihm von hinten mit einem stumpfen Gegenstand auf den Kopf geschlagen habe. Er wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Vorfall oder dem Täter machen kann, wird gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 04102/8090 zu melden.

Zeugenaufruf via Facebook

Auch die Familie des Niedergeschlagenen sucht via Facebook nach Zeugen und zeigt auf einem Foto, wo der Mann verletzt wurde:

