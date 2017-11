Bad Oldesloe : Zentimeterarbeit – die Weihnachtstanne ist da!

vergrößern 1 von 5 1 von 5









von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 27.Nov.2017 | 12:46 Uhr

Wer eine große Weihnachtstanne auf dem Marktplatz stehen haben möchte, der muss auch relativ großen Aufwand betreiben. Es gehört zu den jüngeren Oldesloer Traditionen, dass die Stadt jedes Jahr zum Weihnachtsbaum-Casting aufruft. Privatpersonen aus der Kreisstadt werden gebeten, ihre Tanne für den prominenten Platz im Herzen der Stadt anzubieten. Oftmals werden so Bürger einen zu groß gewordenen Baum los und die übrigen Oldesloer haben noch etwas davon.

In diesem Jahr machte der Baum von Barbara Schnell aus der Parkstraße das Rennen. Die ehemalige Stadtschullehrerin bestaunte gemeinsam mit ihren Nachbarn die aufwendige Fäll- und Abtransportaktion, die bereits in den frühen Morgenstunden des Montags begonnen hatte. In der Straße war präventiv ein absolutes Halteverbot und eine kurzzeitige Sperrung eingerichtet worden, damit der Abtransport der rund zwölf Meter hohen Tanne reibungslos über die Bühne gehen konnte. Mitarbeiter des Bauhofs der Stadt und ein auf Schwertransporte spezialisiertes Unternehmen sorgten dafür, dass der Baum sicher auf dem Marktplatz ankam und dort ebenso sicher in einer extra seit Jahren installierten Bodenhalterung angebracht wurde. Abgebrochene Äste wurden von Passanten schnell als Adventsschmuck eingesammelt.

Nachdem die Weihnachtsbeleuchtung bereits seit über einer Woche in der Fußgängerzone hängt, ist die Kreisstadt nun weihnachtlich herausgeschmückt. Am 1. Dezember wird ab 16.15 Uhr auf dem Markt der Weihnachtsmann geweckt und der Mini- Weihnachtsmarkt Mühlenstraße seine Premiere feiern. Für diesen haben die Aufbauarbeiten ebenfalls gestern begonnen.