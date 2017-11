Zeit der Adventsbasare

von Patrick Christoph Niemeier

erstellt am 26.Nov.2017 | 13:21 Uhr

Unzählige Adventsbasare laden in diesen Wochen zum wohltätigen Weihnachtsgeschenke- oder Dekoeinkauf ein. Seit über 20 Jahren gehört der Basar der Jugendwehr der Freiwilligen Wehr Bad Oldesloe fest in vorweihnachtlichen Veranstaltungskalender. Die Räumlichkeiten in der Wache an der Lübecker Straße waren erneut sowohl mit Ausstellern – von den Wollschwalben bis zum Wichtelverkauf – als auch mit Besuchern gut gefüllt. „Ich bin sehr zufrieden mit der Resonanz. Das gilt für die Gesamtveranstaltung und für meinen eigenen Stand. Wir kennen das aber gar nicht anders. Denn wir haben viele Stammgäste“, sagt Antje Kneese, die seit vielen Jahren zum Basarteam gehört. Auch dieses Jahr gehen die Erlöse direkt in die Jugendarbeit der Wehr, die damit Anschaffungen und Fahrten finanziert.