Frage des Tages : Zeigt sich in der Corona-Krise mehr Solidarität oder mehr Egoismus?

09. Februar 2021, 14:33 Uhr

Bad Oldesloe | Rund ein Jahr hält auch uns das Corona-Virus nun schon in Atem. Vor allem am Anfang der Pandemie im Frühjahr 2020 schien es so, als könnte die Krise zu mehr Solidarität in der Gesellschaft führen. Doch bald schon gab es Streit um das letzte Toilettenpapier, es wurden Nahrungsmittel gehortet und Maskenverweigerer sind nicht bereit sich einzuschränken.

Gleichzeitig enstanden aber auch neue Hilfsangebote an anderer Stelle und der digitale Informationsaustausch wurde intensiviert. Rücken die Menschen also zumindest digital näher zusammen?

Aus anderer Perspektive betrachtet scheint es oft so, dass viele Menschen zu Einschränkungen bereit sind, wenn diese sie selbst nicht zu stark betreffen. Wenn es um Feiern, Urlaubspläne oder Hobbys geht, werden so manche Menschen offenbar schnell zum Egoisten. Was überwiegt also?

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Hat die Corona-Krise mehr Solidarität oder mehr Egoismus hervorgebracht? Ich habe das Gefühl, dass viele Menschen egoistischer oder rücksichtsloser geworden sind. Ich habe das Gefühl, der Zusammenhalt ist deutlich besser geworden. Aus meiner Sicht hat sich nichts verändert. zum Ergebnis

