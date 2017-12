Zeichen für Völkerverständigung

vergrößern 1 von 2 1 von 2

Dieses Jahr wird das Friedenslicht am Montag, 18. Dezember, zwischen 18 und 19 Uhr vor dem Bargteheider Rathaus verteilt. Zum ersten Mal seit 18 Jahren werden die Bargteheider Pfadfinder vom DPSG- Stamm Nepomuk nicht auf dem Weihnachtsmarkt dabei sein. Das Licht aus Bethlehem kommt zum gleichen Zeitpunkt aus Wien in Hamburg an, sodass die Verteilung in Bargteheide erst in den Tagen danach möglich ist.

Jedes Jahr in der Vorweihnachtszeit entzündet ein Kind das Friedenslicht an der Flamme der Geburtsgrotte Jesu Christi in Bethlehem. Von dort aus wird es als Symbol des Friedens in die Welt getragen. Die Pfadfinder verteilen das Licht in ihrer näheren Umgebung an Familien, Kirchengemeinden, Krankenhäuser, Schulen, Altersheime und vieles mehr, um ein Zeichen für Frieden und Völkerverständigung zu setzen. Es wird in Deutschland an über 500 Orten verteilt.

In diesem Jahr die Aktion unter dem Jahresmotto „Auf dem Weg zum Frieden“. Dazu sagte einst der Gründer der Pfadfinder, Lord Robert Baden-Powell: „Eine Schwierigkeit hört auf, eine solche zu sein, sobald ihr darüber lächelt und sie in Angriff nehmt.“ Frieden zwischen den Menschen zu schaffen, stellt eine Herausforderung dar – insbesondere international. „Dieser Herausforderung wollen wir uns erneut stellen und das Ziel dabei, die Menschen miteinander zu verbinden und Hindernisse zu überwinden, nicht aus den Augen verlieren“, betont die Vorstandsvorsitzende vom Stamm Nepomuk Bargteheide, Christine Rüller.

Viele kennen die schon zur Tradition gewordene Verteilung des Lichts und bringen eigene Laternen mit. Für Interessierte ohne Laterne wird es Pappbecher mit einem Teelicht zum Transport nach Hause geben. Wer das Licht am Montagabend nicht abholen kann, kann in den Tagen bis Weihnachten das Licht auch in der Katholischen Kirche St. Michael tagsüber abholen.