Großhansdorf : Zehn Zitronen für Temposünder

Vor der Grundschule Schmalenbeck gilt Tempo 30 – doch die wenigsten Fahrer halten sich daran. Der Spitzenreiter war mit 55 Sachen unterwegs.

von

05. September 2018, 10:52 Uhr

Die achtjährige Emma ist ganz stolz. Sie darf an Bastian Wolter einen Apfel überreichen. Der Grund: Der Großhansdorfer hat sich vor der Grundschule Schmalenbeck an die Geschwindigkeitsbegrenzung gehalten – und war damit eine echte Ausnahme. Nur drei Mal durften die Schülerinnen und Schüler der Klasse 2b Äpfel aus dem Korb holen, mussten aber an Fahrer, die das Tempolimit von 30 km/h überschritten, insgesamt zehn Zitronen verteilen. „Das ist wirklich erschütternd, wie selten sich die Fahrer an die Begrenzung halten“, berichtet Polizeihauptkommissar Maurer, „der schnellste Fahrer hatte satte 55 km/h auf dem Tacho.“ Bereits seit fast zehn Jahren organisiert die Polizei zum Schulanfang die Verkehrssicherheitsaktion „Äpfel und Zitronen“, aber der negative Trend hat sich seither keineswegs verbessert. „Von Beginn an hatten wir immer deutlich mehr Schnellfahrer als solche, die sich an die Begrenzung halten“, so Maurer.

Mit ihrer alljährlichen Aktion möchte die Polizei die Autofahrer für die Schulanfänger sensibilisieren. „Vielleicht bringen wir ja den einen oder anderen Fahrer dazu, sein Verhalten zu überdenken“, ist Maurer dennoch wenig optimistisch, „zumindest die Eltern der beteiligten Schulkinder.“

Trotz des ernüchternden Ergebnisses hatten die Zweitklässler von Klassenlehrerin Sirka Kriegling während der einstündigen Aktion großen Spaß. Sie durften nicht nur selbst das Tempomessgerät bedienen, sondern auch Blaulicht und Sirene im Polizeiauto aktivieren. „Uns geht es auch darum, dass die Kinder von Anfang an ein unverkrampftes Verhältnis zur Polizei bekommen“, erklärt Polizeihauptmeister Rohde, der die Kinder bei der Tempomessung anleitete. „Wir möchten, dass die Kleinen uns positiv sehen und wissen, dass wir auf ihrer Seite sind“, ergänzt Maurer. „Es gibt noch viel zu viele Kinder, die glauben, Angst vor der Polizei haben zu müssen.“