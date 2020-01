Reinbek : Zehn hochwertige Fahrzeuge aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

Die Täter haben die Lenkräder und Airbags von neun Mercedes Benz und einem BMW fachmännisch ausgebaut.

Avatar_shz von Marle Liebelt

16. Januar 2020, 11:22 Uhr

Reinbek | In der Nacht zu Mittwoch haben Unbekannte in Reinbek (Kreis Stormarn) insgesamt zehn hochwertige Pkw aufgebrochen. Die Täter bauten in allen Fällen die Lenkräder einschließlich Airbags fachmännisch aus.

Die Taten wurden in der Zeit zwischen 18.30 Uhr am Dienstag und 7 Uhr am Mittwoch in den Straßen Birkenweg, Robinienweg, Am Stüb, Bredenhorn, Mittelweg, Birkentwiete und Tannenallee begangen.

Betroffen waren neun Mercedes Benz und ein BMW. In den meisten Fällne wurde die hintere Dreiecksscheibe eingeschlagen, um ins Fahrzeuginnere zu gelangen. Zum Wert des Stehgutes konnte die Polizei am Donnerstag noch keine Angaben machen. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 10.000 Euro geschätzt.

Die Kriminalpolizei Reinbek sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zu den Aufbrüchen oder verdächtigen Personen machen können. Diese können unter der Telefonnummer 040/727707-0 gemeldet werden.

Blaulichtmonitor

Was ist der Blaulichtmonitor?