Großhansdorf : Zehn hochwertige Autos aufgebrochen: Polizei sucht Zeugen

In allen zehn Fällen handelt es sich um Autos der Marke Mercedes. Die Täter bauten die Airbags und ganze Lenkräder aus.

16. Dezember 2019, 17:09 Uhr

Großhansdorf | In der Nacht von Donnerstag, den 12. Dezember, auf Freitag, 13. Dezember, haben Unbekannte in Großhansdorf (Kreis Stormarn) zehn Autos der Marke Mercedes aufgebrochen. Die Aufbrüche ereigneten sich in den Straßen Pinnberg, Erlenring, Jäckbornsweg und Vogt-Sanmann-Weg.

In fünf Fällen wurde die Dreiecksseitenscheibe eingeschlagen, in den anderen fünf Fällen ist nicht nachvollziehbar, wie man ins Fahrzeuginnere gelangt ist. Bei allen zehn Fahrzeugen wurde entweder der Airbag oder das ganze Lenkrad ausgebaut. In einem Fall zusätzlich auch das Navigationsgerät. Der Wert des Stehlgutes und die Höhe des Sachschadens standen am Montag noch nicht fest.

Zeugen gesucht

Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise könnten unter der Telefonnummer 04102/8090 gemeldet werden.

