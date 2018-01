Bargteheide : Zauberhaft und teuflisch

„Der Wunschpunsch“: Michael Endes Märchen am Montag im Kleinen Theater.

von Andreas Olbertz

25. Januar 2018, 06:00 Uhr

Montag, 29. Januar, ab 15 Uhr verzaubert das Tourneetheater Hamburg Kinder ab sechs Jahre und Erwachsenen: Zum Anfang des neuen Jahres präsentiert der Verein Kleines Theater Bargteheide das Märchen „Der Wunschpunsch“ von Michael Ende.

„Das ist vielleicht von allen meinen Büchern das lustigste“, sagte Michael Ende, der Autor berühmter Stücke wie „Momo“, „Die unendliche Geschichte“ oder „Jim Knopf“. Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch war ein weiterer großer Erfolg und brachte ihm 1990 den Schweizer Preis für Kinderliteratur „La Vache Qui Lit“ („Die Kuh, die liest“) ein.

Die Geschichte vom „Satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch“ nimmt am frühen Silvesterabend seinen Lauf: Der böse Zauberer Belzebub Irrwitzer und seine Tante Tyrannja Wamperl haben nur noch wenige Stunden Zeit, ihr Soll an bösen Taten für das vergangene Jahr zu erfüllen, wenn sie nicht von dem höllischen Gerichtsvollzieher Made gepfändet werden wollen. Nur der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch kann ihnen dabei helfen, Flüsse zu vergiften, Seuchen in die Welt zu setzen, Tierarten auszurotten und das Klima zu manipulieren! Rabe Jakob und Kater Maurizio, vom hohen Rat der Tiere in geheimer Mission entsandt, werden Zeugen des teuflischen Plans. Ihnen bleiben nur wenige Stunden, um diese Katastrophe zu verhindern. Wie können Jakob und Maurizio das Unheil stoppen? Helfen soll dabei der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch!

Michael Endes spannendes Zaubermärchen über Umweltzerstörung ist aktueller denn je! Das Stück ist gleichermaßen zum Lachen komisch und spannend. Die Figuren sind wunderbar von Liudmyla Vasylieva und Ralf Bettinger (Regie) in Szene gesetzt und von Sylvi Bundschuh herrlich kostümiert. Dauer mit Pause: 90 Minuten.

Eintrittskarten: 10 Euro für Kinder, 13 Euro für Erwachsene. Termine für Schulklassen sind buchbar im Kultur-Service-Büro, Telefon (04532) 5440, sowie per Mail unter reservierung@kleines-theater-bargteheide.de, www.kleines-theater-bargteheide.de. Kartenvorverkauf: Arkaden-Buchhandlung, Bahnhofstraße 5, und Bargteheider Buchhandlung, Rathausstraße 25. In Ahrensburg: Stojan Buchhandlung, Hagener Allee 3a. In Bad Oldesloe: Kultur- und Bildungszentrum (Kub).