Zarpen : Zarpener Kirche: In diesen Bänken steckt der Wurm

Die ausgebaute Bestuhlung aus der Zarpener Kirche kommt in die Klimakammer.

16. April 2020, 14:27 Uhr

„Wenn wir keine Gottesdienste feiern dürfen, dann können wir ja auch die Bänke ausbauen“, meinte Pastor Nils Wolffson (35) zu Küster Klaus Gutermuth (72), als dieser nach den Kirchenbänken fragte. Mit Kirchenvorsteherin Mareike Meyer (39) kümmert sich der Küster um die Zukunft der Bestuhlung in der Zarpener Kirche.

Verschiedene Arbeiten in der Kirche

Doch von vorne: Zur Zeit wird in der Kirche Zarpen restauriert. Die Deckenmalerei muss erneuert werden, da diese unter anderem durch Heizungsluft stark beschädigt wurde. Deshalb hat der Kirchengemeinderat das Spendenprojekt „#himmelwärts“ (weil der Blick in der Kirche „himmelwärts“ zu der Malerei geht) ins Leben gerufen. Mit Hilfe von Spenden und Stiftungsgeldern wird nun die Deckenmalerei professionell saniert und gleichzeitig ein neues Heizungs- und Lüftungssystem eingebaut.

Für Wärme in der Kirche werden zukünftig Heizkörper unter den Kirchenbänken sorgen. So sollen es die Gottesdienstbesucher später warm haben, die wertvolle Deckenmalerei aber geschont werden. Bevor die „Sitzheizungen“ eingebaut werden, müssen die Kirchenbänke allerdings behandelt werden.

„Da ist der Wurm drin!“ Klaus Gutermuth, Küster

Gemeint ist natürlich der gemeine Holzwurm, der schon seit längerer Zeit kleine Löcher in dem dunklen Holz der Bänke hinterlassen hat.

Schnell reagiert

Der Kirchengemeinderat hat daraufhin schnell reagiert. „Da wir uns aufgrund der Corona-Krise nicht zu Sitzungen treffen können, haben wir per Umlaufbeschluss eine schnelle Entscheidung herbeiführen können“, so Klaus Delfs, Stellvertretender Vorsitzender des Kirchengemeinderats. „Eine kompetente Firma haben wir auch schnell gefunden“, so der 67-Jährige.

Bänke kommen in die Klimakammer

Jürgen Rabeneck von „Trave Antik“ aus Reinfeld ist spezialisiert auf die Holzwurmbekämpfung von Möbeln und Kirchen. „Wir besitzen eine spezielle Klimakammer, in der werden die Kirchenbänke 36 Stunden lang auf 55 Grad erhitzt. Durch das Warmluftverfahren gerinnt das tierische Eiweiß und der Holzwurm stirbt.“ So werden nach und nach alle Bänke aus der Kirche abgeschraubt, nach Reinfeld gebracht und dort behandelt. „Durch die computergesteuerte Regulierung der Luftfeuchtigkeit wird bei diesem Verfahren das Holz geschont“, so Rabeneck.

Merkwürdig ohne Bänke

In dieser Woche hat die Firma bereits die erste Hälfte der Bänke abtransportiert. Pastor Wolffson hat die Zarpener Kirche ohne Bänke besucht. „Es fühlt sich schon sehr merkwürdig an, zur Zeit keine Gottesdienste hier feiern zu dürfen“, so der Geistliche: „Dass jetzt sogar noch die Bänke fehlen, macht diesen Umstand noch sichtbarer.“ Die Sanierungsarbeiten sind schon vor langer Zeit geplant worden. Der größte Teil der Spenden ist auch bereits zusammengekommen.

Spenden

So hat zum Beispiel ein Ehepaar aus Zarpen anlässlich ihrer goldenen Hochzeit sich von Gästen eine Spende für das Projekt #himmelwärts gewünscht. Über 1000 Euro sind zusammengekommen. Geplant hat die Kirchengemeinde, dass die Sanierungsarbeiten noch bis zum Sommer dauern. Ziel ist es, die Kirche bis zur 800-Jahr-Feier 2021 herauszuputzen.



Mehr Information zum Projekt #himmelwärts unter www.kirche-zarpen.de, dem Hashtag #himmelwärts bei Facebook und Instagram.