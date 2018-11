Bad Oldesloe : Zahlreiche Kontrollen, drei Anzeigen

Länderübergreifender Polizei-Einsatz in Stormarn und Hamburg.

von shz.de

09. November 2018, 13:44 Uhr

Am Donnerstag fand ein länderübergreifender Kontrolleinsatz der Polizei in Stormarn und Hamburg statt. In Kooperation zwischen der Polizeidirektion Ratzeburg sowie den Polizeikommissariaten 37, 42 und 43 aus Hamburg wurden mobile Kontrollen durchgeführt.

Primär sollte die organisierte Wohnungseinbrüche aber auch Diebstähle von und aus Autos bekämpft werden. Ein weiteres Ziel war das Aufdecken von Verkehrsdelikten. Kontrolliert wurden Autofahrer insbesondere auf Alkohol und Betäubungsmittel. Insgesamt waren 180 Beamte, davon 50 aus der Polizeidirektion Ratzeburg im Einsatz.

Es wurden im Bereich Stormarn 171 Fahrzeuge und ihre Insassen sowie 24 Personen kontrolliert. Drei Strafanzeigen nahmen die Polizisten auf. So ging es um den unerlaubten Besitz von Betäubungsmitteln, und um Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis.

In der Zeit von 17.40 Uhr bis 17.50 Uhr fanden in Ahrensburg zwei versuchte Wohnungseinbrüche statt. Im Heidekamp wurde bei in einem Einfamilienhaus versucht eine Terrassentür aufzuhebeln. , Im Reesenbüttler Redder versuchten Einbrecher in einem Mehrfamilienhaus eine Wohnungstür aufzuhebeln. In beiden Fällen wurden die Täter durch die Bewohner gestört und konnten flüchten. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen mit Diensthunden und einem Hubschrauber konnten die Täter entkommen. Zu weiteren Wohnungseinbrüchen oder Diebstählen aus und von Kraftfahrzeugen ist es nicht gekommen.

Im Rahmen der Kooperation zwischen der Polizeidirektion Ratzeburg und den Hamburger Kommissaritaten 37, 42 und 43 wird es in Zukunft weitere Großkontrollen geben.