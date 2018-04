Kommunalwahl : Wunsch und Wirklichkeit

Der DGB hatte die Spitzenkandidaten für den Kreistag zu einer Diskussionsrunde ins Oldesloer Bürgerhaus eingeladen. So manche Frage blieb dabei offen.

Nach einer Stunde Diskussion hatten die ersten Besucher der Kreistagswahlveranstaltung des Deutschen Gewerkschaftsbundes in Bad Oldesloe genug gehört und verließen das Oldesloer Bürgerhaus.

Zu unkonkret seien die Aussagen der Kandidaten auf dem Podium. Zu häufig werde geantwortet, dass alles schon in Arbeit sei oder der Kreistag gar nicht tätig werden könnte. Tatsächlich verwiesen vor allem die Vertreter von CDU, SPD und FDP immer wieder darauf, leider nicht zuständig zu sein. „Schauen Sie sich mal Ihre Wahlplakate an. Wenn Sie alles mögliche gar nicht ändern können, dann sind die ja reine Volksverdummung“, war ein Zuhörer wütend.

Wichtige Punkte in dem Forderungspapier des DGB, das als Grundlage der Diskussionsrunde diente, waren natürlich Tarifbindung, Vereinbarkeit von Familie und Beruf und die Verhinderung prekärer Lebensverhältnisse. „Da können wir als Kreistag nur bei der Kreisverwaltung drauf achten. Dort gibt es keine prekären Situationen“, stellte Reinhard Mendel (SPD) zu Beginn klar. Einige Gäste widersprachen sofort mit Blick auf die Schulbegleiter.

„Die WAS macht gute Arbeit und achtet darauf, dass keine Arbeitgeber angesiedelt werden, die negativ aufgefallen sind“, ergänzte Hans-Werner Harmuth (CDU). „Uns wäre wichtig, dass ökologische Arbeitsplätze geschaffen werden und zukunftsfähige Branchen. Wir wollen keine Logistiker. Gesundheitsmanagement, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf – das sind wichtige Themen, aber da machen wir schon viel“, so Sabine Rautenberg (Die Grünen). Kontroverser fielen die Antworten von Karl-Reinhold Wurch (FDP) aus. „Ich halte nichts davon, der WAS Fesseln anzulegen. Das macht sie unbeweglich und weniger erfolgreich“, so der Liberale. „Auch wenn wir vielleicht nicht immer eingreifen können, müssen wir sehen, dass die prekären Arbeitsverhältnisse zunehmen und versuchen, dagegen vorzugehen“, entgegnete Heinrich Dierking (Forum 21).

Kämpferisch trat den Abend Florian Kautter (Die Linke) auf. „Ich finde das alles zu defensiv. Ich höre nur, was wir alles nicht können. Natürlich kann man was machen. So zum Beispiel bei Ausschreibungen festlegen, dass Unternehmen mindestens 12 Euro Stundenlohn bezahlen müssten oder Aufträge an Firmen nur vergeben, wenn eine Liste mit Forderungen erfüllt ist. Viele Kinder im Kreis sind mit ihren Eltern arm. Dagegen muss etwas getan werden“, so der Linke. Wurch wies immer wieder darauf hin, dass es sich zum Teil um „Gesetze und Rechtslagen handelt, die wir nicht einfach aussetzen oder als Kreistag verändern können“. Manche Themen seien daher fehlplatziert. „Wir wollten über Stormarn reden. Ich könnte auch über den Syrienkrieg sprechen, aber das gehört hier nicht her“, war Wurch genervt.

Das Thema Kinderarmut war ein Streitpunkt. „Ich halte die Zahlen und die Fahnenaktion vor dem Schloss Ahrensburg für übertrieben, weil der Kinderschutzbund Armut nur in Relation zum relativ hohen Durchnittseinkommen in Stormarn bewertet. So viele arme Kinder gibt es nicht“, so Wurch. Damit brachte er Teile des Publikums gegen sich auf. „Dass wir nur über Statistiken reden, ist traurig. Es ist doch egal ob es 3000 oder 4000 arme Kinder sind. Jedes Kind in diesen Verhältnissen ist eines zu viel“, stellte SPD-Mann Mendel klar.

Relativ einig waren sich die Vertreter der Parteien – bis auf Wurch, der das nötige Kapital dafür nicht sieht – dass die Gründung einer kreiseigenen Wohnungsbaugesellschaft ein wichtiges Signal für den sozialen Wohnungsbau sein könnte. „Bezahlbarer Wohnraum und faire Löhne verhindern Armut“, so Kautter.