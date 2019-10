Workshop und Diskussion

Avatar_shz von Volker Stolten

23. Oktober 2019, 16:56 Uhr

Ahrensburg | Unter dem Titel „Demokratie stärken – Rechtsextremismus bekämpfen“ findet am Montag, 28. Oktober, 16 Uhr, ein Workshop „Verschwörungstheorien in sozialen Medien“ für Jugendliche und junge Erwachsene in der Stadtbücherei, Manfred-Samusch-Straße 3, statt. Um 19.30 Uhr laden Stadtbücherei, Aktive des Youtube-Kanals „Ultralativ“ und Friedrich-Ebert-Stiftung zur Podiumsdiskussion „Alles Fake oder was?“ ein. Dabei geht es um Meinungsmacht der sozialen Medien in der Demokratie. Mit dabei sind Youtuberin Mareike Wieland (Kommunikationswissenschaftlerin der Uni Hamburg) und Tobias von Pein, Landtagsabgeordneter der SPD. Eintritt frei.