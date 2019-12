Wollschwalben verteilen ihre Spendenschecks

Sieben Vereine aus Bad Oldesloe und erstmals auch aus Reinfeld werden bedacht

Bad Oldesloe | Die Wollschwalben haben wieder fleißig gestrickt und allein auf den Herbstbasaren und auf dem Oldesloer Adventsmarkt 3500 Euro eingenommen. Die wurden unter dem Weihnachtsbaum im Bürgerhaus bei Kaffee und Kuchen verteilt. Sieben Vereine aus Bad Oldesloe und zum ersten Mal auch aus Reinfeld haben nun jeweils 500 Euro mehr in ihren Vereinskassen.

Die 3500 Euro sind Teil der Gesamtspendensumme der Oldesloer Wollschwalben von über 81.000 Euro, von denen in den vergangenen Jahrzehnten immer wieder Vereine, Kitas und andere Institutionen profitierten. Lediglich die Ausgaben für gute Strumpfwolle behalten die strickenden Frauen ein, jeder Cent darüber hinaus wird gespendet.

Die Bühnenzwerge führen in diesem Jahr zum ersten Mal ihr Weihnachtsmärchen in der Theaterwerkstatt der Oldesloer Bühne auf. Das hat viele Vorteile, zum Beispiel dass das aufwendige Bühnenbild stehen bleiben kann und die Kinder jederzeit die Bühne für ihre Proben nutzen können. Der Spendenscheck in Höhe von 500 Euro der Wollschwalben soll nun für eine Bühnenbeleuchtung angelegt werden.

Der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr Rethwischfeld kann sich mit der Spende der Wollschwalben mit neuen Poloshirts einkleiden. Und die Oldesloer Jugendwehr sowie die jungen Angler im Oldesloer Anglerverein können das Geld für ihre Jugendarbeit gut gebrauchen. Die DRK-Kindertagesstätte Wichtelhausen gehört ebenfalls zu den Spendenempfängern. Die Musiker des Spielmannzuges Alte Kameraden freuen sich das ganze Jahr auf ein gemeinsames Essen. Und die Wollschwalben sind für das Weihnachtsessen 2019 gerne Sponsor.

Zum ersten Mal haben die strickenden Oldesloerinnen ihre Wollsachen auf dem Reinfelder Weihnachtsmarkt angeboten, und das kam so gut an, dass sich nun die evangelische Kirchengemeinde Reinfeld über 500 Euro freuen kann. Die Gemeindemitglieder legen derzeit jeden Euro für die neue Bestuhlung der Matthias-Claudius-Kirche zurück.