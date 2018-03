Bad Oldesloe : Wofür Stormarner ihre Stimme erheben

Demokratie und Bürgerrechte – das Kreisarchiv zeigt Schätze in einer gesellschafts-politische Ausstellung.

von shz.de

01. März 2018, 06:00 Uhr

Das WAS-Gebäude am Bahnhof, in dem auch das Kreisarchiv Stormarn sitzt, wirkt modern, offen, freundlich. Was genau hinter den Glaswänden geschieht, welche Aufgabe ein Archiv übernimmt und dass alle Bürger Einsicht in Fotos oder Akten nehmen können, möchte das Kreisarchiv am „Tag der Archive“ zeigen, der in diesem Jahr unter dem Thema „Demokratie und Bürgerrechte“ steht.

Am Sonnabend, 3. März, laden Kreisarchivar Stefan Watzlawzik und sein sechsköpfiges Team von 10 bis 16 Uhr in die Mommsenstraße 14 (Gebäude F der Kreisverwaltung) ein. Besucher können bei Führungen und Ausstellungen die Tätigkeiten des Kreisarchivs kennenlernen. Auch das politische Engagement der Stormarner wird eine Rolle spielen.

Vertreter aus Politik und von Jugendorganisationen werden auf dem Podium über gesellschaftspolitische Themen und deren Bedeutung aus damaliger und heutiger Sicht diskutieren – anhand von Unterlagen, die im Kreisarchiv gesichert werden. Das verwahrt neben Akten auch mehrere tausend Plakate und Landkarten, rund 400 000 Fotos und eine umfangreiche Sammlung an Flyern und Broschüren. Hinzu kommen Zeitungsbestände, die bis ins Jahr 1839 zurückreichen. An einer Fotostation können sich Interessierte mit professioneller Anleitung durch den digitalisierten Fotobestand klicken. Zudem wird eine Fotoshow mit Bildern aus Stormarner Orten präsentiert, und die Besucher können einen Blick in die Zeitung aus ihrem Geburtsjahr werfen. Bücher werden preisreduziert zum Verkauf angeboten. Für das leibliche Wohl sorgt mit Kaffee und Kuchen der Abiturjahrgang der Theodor-Mommsen-Schule.

„Worüber erhoben Stormarner ihre Stimme? Und was ist ihnen heute wichtig?“ Unter diesem Aspekt haben Sarah Walter und Tim Schumann die Bestände durchforstet. Dabei stießen sie auf Artikel über Bürgerinitiativen, die sich für zivilgesellschaftliche Belange einsetzten. Ende der 1970er Jahre bildete sich in Großensee eine Bewegung, die sich für das Fällen der so genannten „Todespappeln“ zwischen Braak und Siek einsetzte. Die Bäume an der Landstraße hatten für schwere Unfälle gesorgt. Auch aktuellere Bürgerinitiativen wie „Keine Schweinereien in Hoisdorf“ oder „Glinde Gegen Rechts“ werden durch Artikel und Bilder gezeigt.

Was bewegte Stormarns Politiker in ihren Jugendjahren? Welche Themen wurden umgesetzt oder sind heute nach wie vor auf der Tagesordnung? Und welche Themen beschäftigen die Jugendorganisationen? Über diese Fragen diskutieren ab 14 Uhr Eckart Kuhlwein (SPD-Bundestagsabgeordneter a.D.), Hubert Priemel (Kreispräsident a. D., CDU), Franziska Eggen (Jusos) und Nils Warnick (Junge Union). Die Moderation hat der Hamburger Historiker Stefan Nies. Franziska Eggen und Nils Warnick werden zudem einige Unterlagen an das Kreisarchivs übergeben. Stefan Watzlawzik: „Durch den Aktionstag wollen wir die Bedeutung unserer Arbeit als kommunales Archiv sichtbar machen und im öffentlichen Bewusstsein verankern.“