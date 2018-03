Bargteheide : Wo laufen sie denn hin ...?

Manchmal können Feuerwehreinsätze auch ziemlich unspektakulär aussehen. Auch wenn sie es vermutlich nicht sind.

von shz.de

01. März 2018, 06:00 Uhr

Eine brennende Gasflasche bei einer Autowaschanlage Am Redder in Bargteheide hat am Mittwoch einen Feuerwehreinsatz ausgelöst: Ein Mitarbeiter der Anlage hatte zwei Propangasflaschen miteinander verbunden. Bei Arbeiten im Inneren des Gebäudes fing eine der Gasflaschen plötzlich Feuer. Bei Eintreffen der Feuerwehrleute war der Brand aber bereits gelöscht. Die Feuerwehrleute überprüften die Flaschen und brachten diese auf ein nahegelegenes Feld. Dort bliesen sie die Flaschen unter Aufsicht ab. Im Einsatz waren: Feuerwehr Bargteheide, Rettungsdienst, Polizei.