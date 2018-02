Wo die Natur ein Konto hat

Im Zeichen der Natur: Auf diesem 1,7 Hektar großen Gelände entsteht das erste Öko-Konto der Stiftung Grönauer Heide.

Noch ist von der Öko-Maßnahme auf einem 1,7 Hektar großen Feld bei Groß Schenkenberg nichts zu sehen. Denn Schnee bedeckt das gesamte Gelände, darüber ein strahlend blauer Himmel. Es ist tiefster Winter, doch die Planungen für das erste Öko-Konto der Stiftung Grönauer Heide sind fast abgeschlossen. Mitarbeiter der Ausgleichsagentur, eine Tochtergesellschaft der Stiftung Naturschutz Schleswig-Holstein, inspizieren trotz der winterlichen Temperaturen das Gelände, kennzeichnen die vorhandenen Bäume und entscheiden, welcher gekürzt oder gar gefällt werden soll. Denn auf der Wiese sollen bereits im Sommer fünf der 40 Mutterkühe der französischen Robustrinder eines Landwirts aus Groß Schenkenberg grasen.

Das Öko-Konto muss also eingezäunt werden. „Das ist Teil unseres Naturschutzkonzeptes“, erklärt Gerrit Werhahn von der Ausgleichsgesellschaft. Die Stiftung Naturschutz arbeite eng mit den an Naturschutz interessierten Landwirten und Pächtern zusammen.

Außerdem entsteht hier ein neuer Knick mit rund 70 Metern Länge. Ein paar Bäume werden als sogenannte Überhälter neu gepflanzt. Ansonsten werde der Knick, so erklärt es der Naturschutzexperte, wie in alten Zeiten aufgebaut sein, um möglichst vielen heimischen Tierarten und Pflanzen eine neue Heimat zu geben. Knicks schaffen ein günstiges Klima und reduzieren die Bodenerosion. Auf nur einem Kilometer Knick können 1600 bis 1800 Tierarten leben. Knicks seien in den meist stark landwirtschaftlich genutzten Gegenden oft die einzige noch verbliebene naturnahe Substanz.

Im Zuge dieser Maßnahme sollen, so Werhahn, auch die Gräben verschlossen werden, um einen möglichst naturnahen Wasserhaushalt auf der Wiese zu ermöglichen. „Wir verwenden artenreiches Regio-Saatgut, damit hier vielfältige Wiesenpflanzen gedeihen können“, ergänzt Reinhard Degener, zweiter Vorsitzender der Stiftung Grönauer Heide, die treuhänderisch von der Stiftung Naturschutz verwaltet wird.

Um den Knick anzulegen, werde der obere, sehr nährstoffhaltige Boden des Ackers verwendet. „Das ist sehr selten in einer Agrarlandschaft“, so Werhahn. Der Knick solle eine „Mischung aus Hasel und Schlehe“ beheimaten. Im sogenannten „Lübecker Becken“, um das sich die Stiftung Grönauer Heide kümmert, könnten im Falle einer Wieder-Inbetriebnahme des Flughafens weitere solcher Ausgleichsflächen – die sogenannten Öko-Konten – entstehen. Dass auf der gesamten Fläche nicht gedüngt wird, stehe im Pachtvertrag, betont der Stiftungskurator. Die Tiere blieben weitgehend sich selbst überlassen. Laut Naturschutzgesetz werde die Fläche auch nur zeitlich begrenzt beweidet.

Der Bagger kann an diesem Wintertag aufgrund der schlechten Straßenverhältnisse leider nicht anrücken. Die Knick-Baumaßnahme dauere allerdings auch nur wenige Tage. Im Frühjahr werde dann eingesät, die Bepflanzung des Knicks erfolge im Herbst. „Landesweit gibt es inzwischen 170 Öko-Konten“, so Werhahn. Und für diese werden Öko-Punkte angerechnet: In Groß Schenkenberg sind das 23000 Öko-Punkte.