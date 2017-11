Wo der Reinfelder Rotstift unermüdlich regiert

vergrößern 1 von 1 1 von 1

von Frauke Schlüter-Hürdler

erstellt am 29.Nov.2017 | 17:42 Uhr

Das war eine lange Sitzung. Drei Stunden lang redeten sich die Kommunalpolitiker in Haupt- und Finanzausschuss die Köpfe heiß, um doch noch einen ausgeglichenen Haushalt auf der kommenden Stadtverordnetenversammlung vor Weihnachten beschließen zu können. 400 000 Euro Defizit verzeichnete der zweite Haushaltsentwurf für das kommende Jahr. Der erste Entwurf sei 300 000 Euro höher gewesen.

Politiker und Mitarbeiter der Verwaltung hatten bereits vor der Sitzung Gespräche geführt und Kürzungen vorgenommen. Wo aber jetzt noch etwas einsparen? Eventuell beim Stellenplan? Neu eingestellt werden sollten ursprünglich eine zweite Kraft in der Jugendpflege, ein Gärtner, ein Anlagebuchhalter, eine Schulsozialarbeiterin und ein IT-Sicherheitsexperte. Die Kosten für neue Stellen beliefen sich auf ursprünglich 134 000 Euro. Die Ausschussmitglieder beschlossen, die EDV-Stelle erst einmal zu streichen und die Gärtnerstelle auf 25 Stunden zu reduzieren und die neue Mitarbeiterin der Jugendpflege erst im Sommer beginnen zu lassen. Der Antrag der Grünen, in Reinfeld die Vergnügungssteuer in zwei Stufen auf den Satz von 20 Prozent zu erhöhen, wurde beschlossen. Das ergibt Mehreinnahmen von geschätzt 78 000 Euro.

Die Investitionen in Höhe von 7,9 Millionen Euro, da waren sich alle einig, können nicht aus dem Haushaltsplan hinausgenommen werden – weder für die Bahnquerungen noch für die Sanierung des Rettungszentrums. 7000 Euro könnten gespart werden, wenn Mietzahlungen für ein von Flüchtlingen bewohntes Haus wegfallen würden, die dann in die leerstehende Wohnung im Sportlerheim einziehen könnten. 50 000 Euro Einsparungen bei der Straßeninstandhaltung seien möglich, wenn man diese auf das Jahr 2019 verschiebe, so Bauhofleiter Marian Stickel.





Eine Ungereimtheit fiel Ausschussmitgliedern auf. Für die Matthias-Claudius-Schule sind 40 000 Euro als Zuschuss für die offene Ganztagschule in den Unterlagen vermerkt, aber keinerlei Einnahmen verzeichnet. Dies müssen die Politiker bis zur Stadtverordnetenversammlung noch klären.

Unklarheiten gibt es auch über Gelder, die Reinfeld wegen der Auflösung des Schulverbands zahlen muss. Muss Reinfeld 2018 noch einmal 200 000 Euro an die Gemeinden des Amtes Nordstormarn zahlen oder sind die Schulden bereits beglichen? Vorschläge zur Kostenersparnis kamen auch aus der Verwaltung. Einige Baupläne könne man, so Bauamtsleiter Stephan Kruse, ein Jahr lang ruhen lassen, was eine Einsparung von 20 000 Euro ergebe. Die geplanten Klimaschutzmaßnahmen werden auf 2019 verschoben: Ersparnis 84 000 Euro. Auch der Umzug der Erich-Kästner-Schule kann ein Jahr warten: Ersparnis 125 000 Euro. Durch die Novellierung des kommunalen Finanzausgleichs und die Senkung der Kreisumlage wird in den nächsten Haushaltsjahren eine geringfügige finanzielle Verbesserung für den Haushalt erwartet. Am Sitzungsende blieben noch 40 000 Euro Defizit offen.

Jeder Fachbereich soll nun noch einmal ganz genau prüfen, wo eventuell Kürzungen vorgenommen werden können, bevor der Haushalt am Mittwoch, 13. Dezember, beschlossen wird. „Wir haben noch einen großen Rückstand aufzuarbeiten“, mahnt Vorsitzender Lasse Kanitz (SPD). Er bezieht sich auf den verspäteten Haushalt für dieses Jahr, der noch nicht vom Kreis genehmigt ist, sowie auf die fehlenden Jahresabschlüsse.