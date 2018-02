Nienwohld : Wo der Laubfrosch eine schöne Heimat bekommt

Die Ausgleichsagentur legt neue Gewässer und halb offene Flächen für Insekten und anderes Getier an.

von Rolf Blase

22. Februar 2018, 06:00 Uhr

Die Stiftung Naturschutz ist nach den Landesforsten der größte Grundeigentümer in Schleswig-Holstein. Der 1978 gegründeten Landesstiftung mit ihren inzwischen 70 Mitarbeitern gehören 2,2 Prozent des Landes, 35 000 Hektar Land, aufgeteilt auf knapp 300 Stiftungsgebiete. Frisch hinzugekommen sind gerade 6,5 Hektar in den Sülfelder Tannen und 3,56 Hektar am Nienwohlder Moor. Dort legt gerade die „Ausgleichsagentur Schleswig-Holstein“ neue Gewässer für Laubfrosch und Kammmolch sowie halb offene Flächen für Insekten, Braunkehlchen und Neuntöter an. Die Ausgleichsagentur ist eine Tochter der Stiftung , deren Geschäftsmodell auf den Ausgleichsmaßnahmen fußt, die immer fällig werden, wenn irgendwo etwas gebaut wird.

Während Kommunen oder Großunternehmen das in eigener Regie machen, sind „viele froh, wenn sie bei uns das Rundum-Sorglos-Paket bekommen“, sagt Philipp Meinecke, der für die Region von Rendsburg und Kiel bis ins Segebergische zuständig ist. Die Agentur kauft geeignete Flächen, wertet sie in Absprache mit den Fachbehörden ökologisch auf und verkauft dann Nutzungsrechte, wenn jemand Ökopunkte für Ausgleichsmaßnahmen benötigt.

Bei den moorigen Flächen in den Ausläufern des Nienwohlder Moores handelt es sich um Grünland, das entwässert wurde, damit dort Kühe grasen konnten. Ein Teil der Fläche gehörte dem landwirtschaftlichen Betrieb aus den Sülfelder Tannen, der es jetzt auch wieder gepachtet hat und gerade dabei ist, auf ökologische Landwirtschaft umzustellen.

„Ohne Landwirtschaft ist diese Art von Naturschutz nicht denkbar“, sagt Meinecke. Natürlich ist damit eine ausschließlich extensive Nutzung ohne Düngung oder Gülleauftrag gemeint. Auf dem Gelände zwischen Sülfeld und Neritz werden Drainagen entfernt, vorhandene Teiche umgestaltet und neue angelegt. Zum Wohle des Laubfrosches. Der braucht flache Gewässer mit flachen Rändern, die sich bei Sonne schnell erwärmen. Deshalb sind Schilf und Weiden unerwünscht: Die Rinder sollen dafür sorgen, dass sie dort nicht wachsen.

Der westliche Teilbereich der Fläche in den Sülfelder Tannen ist bereits ökologisch so gut, dass der Bagger dort nicht zum Einsatz kommt. Auf einem Teil wird Wald angepflanzt, hinzu kommen neue Hecken und Pflanzen. „Wir wollen, dass sich natürliches Grünland mit einem großen Blütenreichtum entwickelt. Das ist auch für die Insekten wichtig“, sagt Philipp Meinecke.

Der Biologe schaut sich die Flächen vorher immer mit weiteren Experten an, um optimale Lösungen finden zu können. „Wir wollen auch auf kleiner Fläche möglichst viel herauskitzeln“, sagt Meinecke. Zu den Experten gehört inzwischen auch Baggerfahrer Andreas Popp, der von Oktober bis März im Dauereinsatz für die Ausgleichsagentur ist. „Manche sagen, er ist der beste Baggerfahrer in ganz Schleswig-Holstein“, meint Florian Bibelriether von der Firma Amphi-Consult überzeugt, der als Berater dabei ist.