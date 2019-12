Wo beide Seiten profitieren

Krankenhaus St. Adolf-Stift in Reinbek ist jetzt offiziell familienfreundlich: „Eine Win-win-Situation“

Reinbek | Das Krankenhaus Reinbek ist gerade dem Netzwerk „Erfolgsfaktor Familie“ beigetreten, das 2007 vom Bundesfamilienministerium und dem Deutschen Industrie- und Handelskammertag als zentrale Plattform für familienfreundliche Unternehmen gegründet wurde. Das Netzwerk umfasst mittlerweile fast 7500 Mitglieder, vom Kleinstbetrieb bis zum DAX-Unternehmen.



Angebote ausgeweitet



Familienfreundliche Angebote und personalpolitische Rahmenbedingungen für mehr Flexibilität und Partnerschaftlichkeit sind schon jetzt aus der Arbeitswelt nicht mehr wegzudenken, sagt Fabian Linke, Personalleiter im St. Adolf-Stift. „Auch wenn es in einem Krankenhaus aufgrund der Rund-um-die-Uhr-Betreuung der Patienten nicht so einfach ist, wie in anderen Firmen, so versuchen wir die Vereinbarkeit von Beruf und Familie in allen Berufsgruppen zu ermöglichen.“ Das katholische Haus hat in den vergangenen Jahren seine Angebote für junge Eltern stark ausgeweitet, so gibt es einen Kitazuschuss, günstige Ferienbetreuung und flexible Gestaltungen der Elternzeit.

Ein Erfolgsmodell ist der so genannte „Springerpool“, in dem vor allem junge Mütter und pflegende Angehörige zu ihren Wunscharbeitszeiten monatlich wechselnde Bettenstationen unterstützen und dafür nicht am Schichtbetrieb teilnehmen.

Die stellvertretende Pflegedirektorin Angela Ahrens sagt: „Wir sind damit als Pilotprojekt vor vier Jahren gestartet und haben schnell gemerkt: Das trifft den Nerv der Pflegekräfte. Es ist eine Win-win-Situation: Die Pflegekräfte können trotz Familienphase in einem Krankenhaus tätig sein und wir können übergangsweise die Stationen mit Examinierten entlasten, wenn jemand krankheitsbedingt länger ausfällt oder zeitintensive Sonderaufgaben zu tun sind. Und oft wechseln die Kolleginnen dann auch in feste Teams, die sie beim Aushelfen kennen und schätzen gelernt haben. Wir binden also damit auch hochmotivierte, gut ausgebildete Mitarbeiterinnen an unser Haus.“

Kirsten Frohnert, Projektleiterin Netzwerkbüro „Erfolgsfaktor Familie“ hat die Erfahrung gemacht, dass vor allem kleine und mittlere Unternehmen eine große Flexibilität zeigen: „Entscheidend ist die Unternehmenskultur, damit alle Beschäftigten von der Vereinbarkeit von Beruf und Familie profitieren. Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer wünschen sich individuelle Vereinbarkeitslösungen, also maßgeschneiderte Angebote, wie hier im Krankenhaus Reinbek.“ Frohnerts Erfahrung ist, dass Fachkräfte ihre Erwartungen klarer formulieren. Die Personalarbeit werde individueller: „Vereinbarkeit ist keine Frage mehr des ‚Ob‘, sondern des ‚Wie‘, also wie man sie ausgestaltet. Dabei muss es gelingen, Wünsche der Beschäftigten und betriebliche Erfordernisse auszubalancieren.“



Fall für „Lütte Stifte“



Ein solcher Balanceakt ist auch das Thema Kinder-Notfallbetreuung. Personalsachbearbeiterin Manuela Pöhner ist das Thema als Mutter eines kleinen Sohnes eine Herzensangelegenheit. Sie erklärt: „Viele Eltern würden ja gern zur Arbeit kommen, auch wenn die reguläre Betreuung mal ausfällt, aber manchmal findet sich privat einfach kein Ersatz. Das ist seit Oktober dann ein Fall für unsere ,Lütten Stifte’. Für diese Notfallbetreuung von Mitarbeiterkindern haben wir auf unserem Gelände sogar einen eigenen Raum eingerichtet, in dem es Spiele, aber auch ein Bett, Kinderwagen etc. gibt. Wir ermöglichen unseren Kollegen, auch in spontanen Not-Situationen oder an so genannten fieberfreien Tagen, ihre Dienste trotzdem wahrzunehmen und ihr Kind dabei gut versorgt zu wissen.