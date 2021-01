Frage des Tages : Wissen Sie warum Ihre Straße heißt, wie sie heißt?

Von Mühlenstraße über Hagener Allee bis zur Königsstraße - wissen Sie warum ihre Straße heißt, wie sie heißt?

Avatar_shz von shz.de

27. Januar 2021, 16:10 Uhr

Bad Oldesloe | An den Namen der Straße in der man wohnt, gewöhnt man sich. Er ist einfach Teil der Wohnanschrift. Doch beschäftigt man sich auch immer damit, wieso die Straße eigentlich heißt, wie sie heißt. In einer neuen Serie stellen wir seit einiger Zeit in loser Folge Straßennamen und ihre Geschichte(n) vor. Haben Sie sich eigentlich schonmal damit beschäftigt, woher ihre Straße ihren Namen hat?

Unsere Frage an Sie lautet heute:

Kennen Sie die Geschichte hinter dem Namen Ihrer Straße? Klar, ich bin informiert. Nein, aber finde ich interessant. Nein, aber es ist mir auch egal. Namen sind Schall und Rauch. zum Ergebnis

Bitte beachten Sie: Bei unserem Voting des Tages können Sie nach Veröffentlichung der Frage bis 11 Uhr am 28. Januar abstimmen. Anschließend ist nur noch das Ergebnis sichtbar.

Weiterlesen: Die Geschichte der Bad Oldesloer Hagenstraße

Weiterlesen: Der Oldesloer Pferdemarkt

Weiterlesen: Diskussion über Straßennamen in Ahrensburg