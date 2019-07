Bad Oldesloe : „Wir wollen keine Ballwegtreter ausbilden“

Lutz Arp und Wolfgang Barg sind überzeugt: Funino bringt die jüngsten Nachwuchskicker am ehesten voran.

von Sascha Sievers

26. Juli 2019, 17:12 Uhr

Bad Oldesloe | Als Lutz Arp zuletzt beim Besuch eines Fußballvereins eine Trainingseinheit für F–Junioren beobachtete, traute der Vorsitzender des Jugendausschusses des Schleswig-Holsteinischen Fußballverbandes (SHFV) seinen Augen kaum. „Der Trainer hat tatsächlich einen Sack mit Bällen auf den Platz geschmissen und die Kinder zum Aufwärmen drei Runden um den Sportplatz laufen lassen. Danach wurde ein bisschen gekickt und das war es dann“, schildert Arp seine Eindrücke und kommt zu einem vernichtenden Urteil: „Das hat mit Fußballtraining für Kinder nichts zu tun und schon gar nichts mit Ausbildung.“

Für Arp steht fest: „Irgendein Spielervater musste den Trainerjob übernehmen und hat einfach das gemacht, was früher Training genannt wurde.“ Die Zeiten aber haben sich geändert: Nicht das Laufen, sondern das Spielen ist das Wichtigste im Kinderfußball. „Der Ball muss immer dabei sein“, unterstreicht Arp.

Bessere Ausbildung

Um eine bessere Ausbildung zu gewährleisten und allen Kindern einer Mannschaft viele Ballaktionen zu ermöglichen, will der Deutsche Fußball-Bund (DFB), dass zukünftig die Kleinsten Funino spielen (siehe Artikel rechts). „Es wird aber keine verpflichtende Einführung dieser Variante des Kinderfußballs geben, sondern ein schrittweises Heranführen“, erklärt Arp, der davon ausgeht, dass viel Überzeugungsarbeit bei Trainern und Eltern zu leisten ist. „Die Eltern talentierter Kindern werden sich dagegen wehren, etwas zu verändern“, glaubt Arp. „Eltern von Kindern, die oft auf der Ersatzbank sitzen, werden hingegen aufgeschlossen sein, weil ihr Kind beim Funino mehr Spielzeiten erhält.“

Pilotprojekt im Herzogtum-Lauenburg

Im Kreisfußballverband Herzogtum-Lauenburg wird in der neuen Saison zunächst ein Pilotprojekt gestartet. „Dort können Trainer und Eltern sich einen Eindruck verschaffen“, sagt Arp. In Ostholstein werden versuchsweise zudem die Jugendtore der Körpergröße angepasst und von zwei Meter auf 1,60 Meter verkleinert. „Dann pariert ein Knirps auch mal einen Ball, den er sonst nicht hält. Es geht ja auch darum, Frustration zu vermeiden und den Spaß am Spiel zu fördern“, so Arp. „Funino ist perfekt in dieser Hinsicht, weil alle Spieler aktiv am Spiel beteiligt sind. Dadurch werden individuelle Fähigkeiten gefördert und die Technik rückt wieder in den Fokus. Denn: Wir wollen keine Ballwegtreter ausbilden.“

Typischer Weg

Wolfgang Barg ist Jugendtrainer geworden wie viele andere auch. Als Vater begleitete er seine Söhne auf den Fußballplatz, wurde erst Betreuer, Co-Trainer und später Trainer der Mannschaft, in der seine Jungs kickten. Als seine Söhne dem Jugendalter beim SV Eichede entwachsen waren, gab der heute 63-Jährige das Traineramt nicht auf. „Der Kinder- und Jugendfußball liegt mir am Herzen, ich möchte dem Nachwuchs etwas mit auf den Weg geben“, begründet Barg, warum er mittlerweile seit fast 30 Jahren als Coach im Jugendbereich aktiv ist.

Barg will das bestmögliche rausholen für die kickenden Kids. Er arbeite nicht für seine, sondern für die Karriere der Kinder. Deshalb hat er auch die B-Lizenz gemacht, Fortbildungen besucht, über den Tellerrand geschaut – und ist ein Verfechter Funinos geworden. „Wenn man sich verbessern will, ist diese Methode ideal, weil sie erlebnis- und nicht ergebnisorientiert ist“, so Barg, der sich seit zehn Jahren mit Funino beschäftigt.

Erfahrungen sind das Wichtigste

Beim Sportforum in Neumünster hatte er den Begründer Horst Wein kennen gelernt und war fasziniert: „Das ist es, dachte ich mir nach dem Tagesseminar mit ihm.“ Barg besuchte Wein später erneut, als dieser beim FC St. Pauli zu Gast war. „Alle Spieler sind permanent beteiligt und es fallen viele Tore, die Begeisterung bleibt so erhalten“, erklärt der 63-Jährige die Vorteile. „Und die Kinder lernen schneller, weil sie durch permanent wiederkehrende Situationen viele Erfahrungen sammeln.“

Einfluss von außen wird weniger genommen: Die Trainer haben sich zurückzuhalten, sollen mit Fragen arbeiten, statt Ansagen machen. „Wenn ein Kind gefragt wird, warum etwas falsch gelaufen ist, beschäftigt es sich damit und findet eine Antwort“, weiß Barg, der mittlerweile beim VfL Oldesloe tätig ist und einige Funino-Turniere ausgerichtet hat. Barg hofft auf Nachahmer: „Ich kann das nur empfehlen und glaube, dass in ein paar Jahren der DFB das bundesweit verpflichtend in den unteren Altersklasse einführt.“

Einige Proficlubs setzen längst auf diese Karte. Bereits im Jahr 2012 hat der FC St. Pauli seine Kinder aus dem regulären Spielbetrieb genommen und veranstaltet nur noch Funino-Spieletage. Der Aufwand sei gering – der Effekt aber groß.