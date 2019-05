„Wir werden weiter alles geben“

Trotz gesunkener Chancen: Lübecks Tommy Grupe will Titel in der Fußball-Regionalliga nicht abschreiben /Heute geht es zu Werder II

von shz.de

02. Mai 2019, 16:15 Uhr

Lübeck | So ganz hat der VfB Lübeck die Hoffnung noch nicht aufgeben. Die seit 13 Partien unbesiegten Grün-Weißen kamen zuletzt nicht über zwei 1:1-Unentschieden hinaus und haben wieder fünf Punkte Rückstand auf Tabellenführer VfL Wolfsburg II. Bei noch drei ausstehenden Spielen sind die Titelchancen des VfB in der Fußball-Regionalliga Nord auf ein Minimum gesunken. Florian Riedel weinte, nachdem seine Elf zuletzt im Heimspiel gegen Drochtersen/Assel nicht gewonnen hatte. Mittlerweile sind die Tränen getrocknet und der Kampfgeist wieder erwacht. Nach außen hin präsentieren sich die Hansestädter selbstbewusst – beinahe schon trotzig. „Wir wissen doch alle, was im Fußball passieren kann. Da ist alles möglich. Warum sollen wir also nicht doch noch Wolfsburg abfangen?“, sagt Innenverteidiger Tommy Grupe vor der heutigen Auswärtspartie beim Tabellendritten SV Werder Bremen II.

Im Training hätte man weiter Gas gegeben, der Fokus sei durch die Rückschläge im Meisterschaftsrennen nicht verloren gegangen. „Der Zusammenhalt in der Mannschaft ist groß, die Unterstützung der Fans fantastisch, wir werden nichts unversucht lassen, um in den drei noch ausstehenden Spielen die volle Punktzahl zu holen – auch wenn das Restprogramm es natürlich in sich hat“, gibt sich Grupe kämpferisch. Nach der Partie gegen die Bundesliga-Reserve des SVW wartet noch das Auswärtsspiel beim Landesrivalen SC Weiche Flensburg 08 und zum Abschluss das Heimspiel gegen den VfL Oldenburg.

Aufgeben ist auch für Ahmet Arslan keine Option. „Wir wollen weiter jedes Spiel gewinnen und die gute Saison krönen. Selbst wenn es dann am Ende nicht reicht und Wolfsburg vorne bleibt, haben wir uns nichts vorzuwerfen“, unterstreicht der Offensivspieler.

Heute Abend werden sich die Schützlinge von VfB-Coach Rolf Landerl in der Tat strecken müssen. Der Drittliga-Absteiger von der Weser spielt ebenfalls eine bärenstarke Rückrunde. Zwar kassierte der Tabellendritte zuletzt eine 1:2-Niederlage gegen den BSV Rehden, war zuvor aber zwölf Mal in Folge unbesiegt geblieben. „Wir müssen uns aber auch nicht verrückt machen. Leichte Gegner gibt es sowieso nicht. Gegen jedes Team in der Regionalliga Nord musst du 100 Prozent geben, wenn du Punkte einfahren willst“, weiß Sven Mende. Der defensive Mittelfeldspieler fordert daher, sich nicht zu viel mit dem Gegner zu beschäftigen, sondern sich auf die eigene Leistung zu konzentrieren. „Das ist das entscheidende; dann sind wir auch in der Lage, jede Mannschaft zu schlagen.

Cemal Sezer könnte in Bremen ins Aufgebot zurückkehren. Der Angreifer ist nach Muskelfaserriss und vierwöchiger Pause wieder fit. Für Daniel Franziskus dürfte derweil die Saison beendet sein. Der Top-Torjäger der Lübecker (14 Saisontreffer) hat sein lädiertes Knie in Duisburg und in Hamburg untersuchen lassen. „Es ist nicht so schlimm, wie zunächst befürchtet wurde, Daniel wird um eine Operation herumkommen“, erklärt Sportdirektor Stefan Schnoor. Eine Rückkehr auf den Platz noch in dieser Saison aber scheint ausgeschlossen. „Vier Wochen Pause wird er wohl benötigen“, so Schnoor.