Wir sucht das Miteinander

Jetzt, wo es die neue Wirtschaftsvereinigung gibt, hat sich der Wir-Verein doch erledigt – könnte man denken. Doch Vorstand Günter Knubbe sieht das nicht so: „Klar werden wir hinterfragt, aber wir sind ein Bürgerverein. Das ist was anderes.“ Vorstandskollegin Sandra Lange ergänzt: „Wir denken, alle Oldesloer nehmen uns mittlerweile als aktive Mitstreiter wahr, die im Rahmen ihrer Möglichkeiten einiges bewegt haben.“

Seit drei Jahren sind die Vereinsmitglieder mittlerweile aktiv. In der Zeit sind viele kleine und mittlere Projekte realisiert worden. Eine Wanderkarte ist entstanden, der Veranstaltungskalender „Weckdienst“, die Bannertaschen, der kleine Weihnachtsmarkt am Mühlrad, die Artikelserie 99-Lieblingsplätze im Tageblatt sind nur einige der Wir-Aktivitäten. Zwischenzeitlich waren die Veranstalter der verkaufsoffenen Sonntage sogar unter das Dach von Wir geschlüpft. „Besonders freut uns, dass die bei uns entstandene „Einkaufen in Bad Oldesloe“-Kampagne so groß geworden ist, dass sie jetzt in die neue Wirtschaftsvereinigung übergehen wird“, so Knubbe: Und Nicole Brandstetter ist immer noch fleißiges Mitglied.“

Wo immer Wir mit einem Stand vertreten ist, haben die Mitglieder ihre Zettel dabei, um die Oldesloer nach ihren Wünschen und Anregungen zu fragen. Dabei ist eine interessante, zum Teil nicht neue oder mitunter durchaus widersprüchliche Liste entstanden. Zum Thema Geschäfte in der Innenstadt wird beispielsweise häufig ein Nähmaschinenladen gewünscht, eine Markthalle auf dem Marktplatz, alternativ aber auch kleine Geschäfte (so wie in der Lübecker Hüxstraße) ein Kaufhaus, aber keine Einheitsläden. Einheitlichkeit wird aber bei den Öffnungszeiten gefordert.

Zum Themenkomplex „Jugend/Kinder“ heißt es: „Mehr für die Jugend.“ Aber auch mehr Spielplätze für kleinere Kinder, mehr Jugendfreizeitangebote, Spielgeräte in der Innenstadt, mehr Sportturniere an den Schulen und natürlich ein Mc Donalds in der Innenstadt als Jugendtreff.

Beim Themenkomplex „Sanierungen/bauliche Veränderungen“ werden die Wege im Umfeld von Schulen angeführt, dicht gefolgt von der Hagenstraße, deren Sanierung gefordert wird. Die Begehbarkeit der Brücke zwischen Hude und Heiliggeist wird kritisiert, die Sauberkeit der Innenstadt und die fehlenden Fahrradstellplätze im Zentrum. Ein Fahrradweg am Wolkenweher Weg steht ebenso auf der Wunschliste wie Beleuchtung in Neu-Fresenburg. „Parken“ ist ein Thema, über das viel und gerne diskutiert wird. In den Umfragen von Wir zeichnet sich ab, dass viele Leute finden, Parkplätze sollten bis 9 Uhr kostenlos sein. Die Kontrolleure sollten mehr Augenmaß zeigen. Natürlich kommt auch der übliche Ruf nach mehr kostenlosen Parkplätzen.

Hundehalter wünschen sich mehr Spender für Kotbeutel und Auslaufzonen beispielsweise am Königsteich. Aber auch der Ruf nach einer Leinenkontrolle im Kurpark wird laut.

Der Komplex Sicherheit bringt wenig Neues: Mehr Polizeipräsenz, mehr Kontrolle von Radfahrern in der Fußgängerzone, mehr Zebrastreifen und sicherere Straßenübergänge vor allem an Baustellen. „Uns ist bewusst“, so Günter Knubbe, „dass die großen Dinge nur im Miteinander erreicht werden können. Alle Akteure in der Stadt müssen endlich an einem Strang ziehen.“

von Andreas Olbertz

erstellt am 05.Aug.2017 | 06:00 Uhr