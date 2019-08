Lübeck : „Wir müssen über den Teamspirit kommen“

In der 2. Handball-Bundesliga muss der VfL Lübeck-Schwartau zum Auftakt bei Aufsteiger HSG Krefeld ran.

von shz.de

22. August 2019, 16:40 Uhr

Lübeck | Nach fünf Wochen Vorbereitung beginnt für den VfL Lübeck-Schwartau am Sonnabend die neue Handball-Saison mit der Auswärtspartie bei der HSG Krefeld (Anwurf 19 Uhr). Der Aufsteiger ist zwar ein weitestgehend unbeschriebenes Blatt in der von 20 auf 18 Teams reduzierten 2. Bundesliga. Doch zumindest Thees Glabisch hat eine Verbindung zum ehemaligen Drittligisten. „In Krefeld spielt mit David Hansen ein guter Freund von mir, mit ihm habe ich früher in Magdeburg zusammengespielt“, erklärt der Linksaußen des VfL und freut sich auf ein Wiedersehen mit seinem ehemaligen Teamkollegen.

Dieses wird allerdings nicht auf dem Parkett stattfinden. Glabisch laboriert noch an den Folgen eines Faserrisses in der Bauchmuskulatur. „Den hab ich mir in einer ganz normalen Trainingseinheit vor drei Wochen zugezogen. Seitdem muss ich mich schonen, bis der Faserriss komplett verheilt ist. Das dauert leider noch drei bis vier Wochen, auch wenn meine Ärzte mir zuletzt bescheinigt haben, dass ich Fortschritte mache“, erklärt der 25-Jährige. Jan Schult ist mit derselben Verletzung seit Wochen ebenfalls außer Gefecht gesetzt. „Wir sitzen beide im selben Boot und müssen geduldig warten, bis wir grünes Licht von den Ärzten bekommen.“

Glabisch und Schult werden in Krefeld also nicht über die Zuschauerrolle hinauskommen. „Wir unterstützen die Mannschaft aber natürlich von der Tribüne aus.“ Die Freundschaft zum ehemaligen Wegbegleiter Hansen ruht während der 60 Minuten. „Nach der Partie finden wir dann hoffentlich Zeit, um uns auszutauschen“, sagt Glabisch, der auf einen erfolgreichen Auftakt der Schleswig-Holsteiner hofft. „Wir dürfen die HSG nicht unterschätzen, weil wir auf ein eingespieltes Team treffen. Die Euphorie nach dem Aufstieg ist groß. Ich habe aber ein gutes Gefühl, dass wir dort bestehen“, so der 25-Jährige, der mit seiner Mannschaft erneut einen Platz in den Top Five anpeilt.

Auch Dennis Klockmann stellt sich auf eine schwierige Aufgabe zum Auftakt ein. Allerdings nicht, weil er den Gegner für einen Überflieger hält. „Aktuell können wir einfach nicht über die komplette Distanz Vollgas geben. Das liegt an unserer personellen Situation. Wir sind sehr knapp besetzt. Und uns fehlen mit Jan Schult, Pawel Genda und Nikola Potic gerade im Rückraum wichtige Spieler.“

Der VfL-Keeper erwartet daher, dass die Mannschaft in Krefeld ganz eng zusammenrückt: „Wir müssen über den Teamspirit, über die mannschaftliche Geschlossenheit und kämpferische Komponenten kommen. So, wie wir das in der Vergangenheit in solchen Situationen auch getan haben. Und mit einer starken Abwehrleistung haben wir dann sicherlich auch eine Chance zu punkten.“

Die Gastgeber, für die es um den Klassenerhalt geht, werden nichts unversucht lassen, um dies zu verhindern. „Ich habe Videos von den DHB-Pokalspielen gegen Gummersbach und Flensburg gesehen. Der VfL hat eine starke Abwehrmitte mit einem überragenden Torwart und sehr gute Rückraumspieler“, sagte HSG-Trainer Arnar Gunnarsson kürzlich der Westdeutschen Zeitung. Der 41-jährige Isländer sprach zwar von einer „großen Herausforderung“, betonte aber auch: „Mit guter Mentalität und Disziplin können wir trotzdem im Heimspiel immer etwas erreichen.“